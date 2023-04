7 Hari Jelang Pengadilan Tinggi DKI Bacakan Vonis Banding Ferdy Sambo, Unggahan Sang Putri Disorot

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan membacakan putusan perkara banding empat terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Rabu (12/4/2023) minggu depan.

Pejabat Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Binsar Pamopo Pakpahan mengatakan putusan tersebut akan dibacakan secara terbuka untuk umum.

"Putusan akan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 di ruang sidang pada gedung Pengadilan Tinggi Jakarta," kata Binsar kepada wartawan, Rabu (8/3/2023).

Selain Ferdy Sambo, banding tiga terdakwa lainnya yakni Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal dan Kuat Maruf juga akan diputuskan pada waktu yang sama.

Binsar menyebut saat ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah mempelajari berkas banding Ferdy Sambo cs ini.

"Perkara-peraka pidana banding atas nama para Terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan sudah diterima dan sudah diregister. Bahkan sudah ditangani oleh Majleis Hakim yang ditunjuk," tuturnya.

"Mempelajari berkas perkara sudah dimulai dan selanjutnya Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan," sambungnya.

Postingan anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawathi disorot

Rasa rindu putri sulung Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Trisha Eungelica terhadap orangtuanya disampaikan lewat media sosial.

Dikutip dari TribunSumsel dari akun TikTok Trisha, @troasang, dia bercerita soal isi chat lamanya dengan kedua orang tuanya, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Trisha Eungelica Ardhyana sendiri terus jadi disorot lantaran masih kerap aktif di media sosial ditengah sang ayah dan ibunya, Putri Candrawathi menerima vonis hukum.

Postingan Trisha kali ini justru menuai beragam respon positif dari publik setelah melihat isi chat Trisha yang sangat manis dengan kedua orang tuanya.

"Re-read my old roomchat with paps and mams (membaca lagi chat-chat lama dengan papa dan mama)," tulis Trisha, dikutip Selasa, 4 April 2023.

Dalam chat yang dibagikan oleh Trisha jelas tergambar bahwa Ferdy Sambo sosok ayah yang sangat hangat.