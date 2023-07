Hubungan Jokowi-Surya Paloh Ternyata Sangat Dekat Seperti Kakak-Adik, Pernah Rayakan Ultah Berdua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Reshuffle atau perombakan kabinet dilakukan Presiden Jokowi awal pekan ini.

Menteri Komunikasi dan Informasi dari Partai Nasdem Johhny G Plate yang tersangkut kasus hukum diganti.

Namun penggantinya bukan dari Partai Nasdem melainkan koordinator relawan Jokowi (Projo) Budi Arie.

Publik kemudian menganggap hubungan Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh kian renggang.

Tidak berselang lama setelah pergantian kabinet dilakukan, Presiden Jokowi dan Surya Paloh melakukan pertemuan di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7/2023).

Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Surya Paloh terlihat gembira dengan wajah berbinar-binar usai pertemuan dengan Jokowi?

Berikut dirangkum Tribunnews.com, Kamis (20/7/2023):

Seperti Kakak-Adik

Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo dinilai telah mencairkan suasana Nasdem dengan Istana yang membeku beberapa waktu belakangan.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menjelaskan hubungan Surya Paloh dengan Jokowi seperti satu keluarga abang dan adik.

Dalam pengamatan Willy Surya saat satu sama lain berulang tahun keduanya saling memberi selamat. Pernah satu waktu, saat Presiden Jokowi ulang tahun datang ke kediaman Surya Paloh.

Mereka merayakan berdua, Surya membawa kue untuk Jokowi. Keduanya juga berdoa bersama untuk merayakan ulang tahun Jokowi.

"Jadi ini sebuah relasi antara abang dan adik, ya memang kita harus akui siapa sih manusia yang tidak merasakan up and down (hubungan). Kemarin lagi up cari lagi, namanya orang berjauhan ruang dan waktu sekian lama melahirkan kerinduan bisa dicairkan dengan pertemuan kemarin," ujar Willy di Satu Meja the Forum Kompas.TV, Rabu (19/7/2023).

Willy menyatakan hubungan dan kedekatan Surya Paloh dan Presiden Jokowi memiliki keunikan yang tidak bisa dicerna secara normatif.