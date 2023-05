Periklindo Dan Dyandra Siap Gelar Periklindo Electric Vehicle Show Di JIExpo Kemayoran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) bersama dengan Dyandra Promosindo menggelar konferensi pers terkait perhelatan Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS), yang berlangsung pada 17–21 Mei 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Seiring dengan banyaknya subsidi melalui berbagai peraturan yang diberikan pemerintah untuk mendukung percepatan konsumsi kendaraan listrik tanah air, PEVS bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melihat secara langsung berbagai fitur dan keunggulan kendaraan listrik.

"Berbicara tentang kendaraan listrik maka berkaitan dengan banyak ekosistem baik dari swasta hingga pemerintah untuk membantu kesuksesan kendaraan listrik tanah air. Periklindo hadir untuk menjaga dan meningkatkan antusiasme masyarakat serta produsen kendaraan listrik tanah air untuk dapat bergerak secara simultan terhadap percepatan konsumsi kendaraan listrik," ungkap Ketua Umum Periklindo, Moeldoko.

Ia menambahkan, pihaknya sangat bersemangat untuk menyelenggarakan Periklindo Electric Vehicle Show yang kedua kalinya karena dapat memberikan kesempatan kepada konsumen untuk merasakan dan mempelajari lebih lanjut tentang kendaraan listrik yang dihadirkan tahun ini.

Dari sisi penyelenggara, Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung menyampaikan semangat optimisme pada penyelenggaraan pameran khusus kendaraan listrik yang bergengsi ini.

"Penyelenggaraan PEVS 2023 merupakan salah satu bentuk dukungan kami terhadap upaya pemerintah dalam menggencarkan Industri Kendaraan Listrik secara masif. Selain fokus berpameran, PEVS 2023 tidak hanya menonjolkan kemeriahan pameran otomotif kendaraan listrik, namun kami juga memiliki fokus terhadap bisnis yang diimplementasikan melalui rangkaian acara B2C, B2B, Seminar Talkshow hingga B2G, sehingga acara ini tidak hanya sekedar pameran saja tapi juga membantu dalam membangun dan membina industri kendaraan listrik. Kami berharap PEVS 2023 dapat dimaksimalkan oleh seluruh peserta sebagai ajang promosi dan pengenalan produk, edukasi, serta dapat menjadi ruang temu bisnis bagi para pelaku industri kendaraan listrik untuk saling erat mengawal perkembangan industri kendaraan listrik" urai Daswar Marpaung.

Diketahui, Periklindo telah melakukan beragam kolaborasi dan kerjasama strategis dengan seluruh elemen ekosistem kendaraan listrik tanah air selama beberapa tahun terakhir, pada PEVS 2023 Periklindo telah mempersiapkan berbagai pilihan kendaraan listrik ramah lingkungan bagi konsumen di Indonesia dengan ragam yang lebih variatif.

PEVS 17-21 Mei 2023 akan diikuti oleh brand roda empat yang terdiri dari BMW, DFSK, KEVCBU, MAB, MG, Prestige serta Wuling. Pada kategori brand roda dua yaitu Bene E-Bike, Benelli, Davigo, Gesits, Kymco Ionex, Rakata, Saige, Selis, Smart by. Sedangkan untuk kategori industri pendukung turut diramaikan oleh ABC Lithium, Birubatt, FAST, Gramedia, Honda E-Power, Motoriz, Musashi, Proteksindo, Tanva New Energy, Tianneng Battery, Venom, Voltron, Von Dutch, Wanhu Mechanical and Electrical Products.

Tak ketinggalan, PEVS 2023 akan menjadi tuan rumah bagi deretan brand peserta yang akan melakukan peluncuran produk, seperti brand roda empat Wuling yang telah menyiapkan booth dengan nuansa clean, modern dan berteknologi tinggi. Dikabarkan Wuling juga akan menghadirkan 8 unit dan 6 diantaranya yaitu 2 unit Air ev, dan 4 unit Air ev custom serta akan menyediakan EV Education Corner dan Wuling for Indonesia Corner untuk meningkatkan edukasi elektrifikasi kepada masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, brand MG kembali akan menggencarkan produk lineup MG 4 EV, dan terakhir produsen kendaraan listrik tanah air, MAB akan menghadirkan terobosan baru dengan meluncurkan mobil double cabin di PEVS. MAB juga akan meluncurkan unit product roda 2 dan roda 3 yang bekerja sama dengan perusahaan Jepang serta final prototipe 'Metropod' yang merupakan angkot listrik sebagai alat transportasi alternatif masa depan. Dengan ini, MAB berharap dapat memberikan kontribusi lebih banyak di dunia otomotif indonesia.

Project Manager PEVS 2023 Rudi MF memberikan sedikit gambaran terkait pameran PEVS 2023 yang sayang jika dilewatkan oleh para pecinta dunia otomotif tanah air karena akan menghadirkan banyak atraksi menarik melalui program baru yang dihadirkan. Tak heran jika tahun ini PEVS 2023 mendapat kepercayaan yang lebih besar lagi dari para exhibitors.

"Selaku penyelenggara pameran, harapan terbesar Dyandra Promosindo agar seluruh stakeholders dapat memaksimalkan kesempatan PEVS 2023 untuk mengukuhkan diri sebagai pelaku industri yang berkontribusi aktif dalam salah satu program pemerintah percepatan industri kendaraan listrik tanah air demi mencapai target Net Zero Emission 2060," jelas Rudi MF.

Dalam kesempatan yang sama, Rudi mengungkapkan program baru yang menjadi fokus PEVS 2023 dalam Segmen bisnis B2C, B2B dan B2G juga mendapatkan respon positif dari para peserta dan stakeholders terkait. “Selain dukungan dari para peserta, kami mendapat dukungan dari pemerintah antara lain dari Ketua APEKSI sekaligus WaliKota Bogor Bima Arya serta Kepala Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan RI Hengki Angkasawan, yang akan hadir dalam acara B2G di PEVS 2023.” tegas Rudi.

Kolaborasi Mendukung Pertumbuhan Industri Kendaraan Listrik