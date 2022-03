Profil Anne Gregory yang Kini Didaulat Jadi Adjunct Professor LPSR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR resmi mengangkat Anne Gregory sebagai Adjunct Professor di perguruan tingginya.

Pengangkatan ini diumumkan dalam Webinar “Global Capability Framework in Public Relations & Management Communication 2022” yang diselenggarakan 8 Maret 2022di Jakarta bertepatan dengan International Women`s Day, pada 8 Maret 2022 serta kegiatan “World Class Professor” (WCP) yang dinisiasi Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong peningkatan kualitas publikasi internasional

Founder & CEO LSPR, Prita Kemal Gani hadir menyampaikan, Profesor Anne Gregory merupakan profesor terbaik kelas dunia dalam kajian public relations.

Dia memiliki banyak riset dan mempublikasikan buku terkait Public Relations yang dimana menjadi dasar dan pedoman akademik di perguruan tinggiya.

Sebagai Adjunct Professor, peran utama Anne Gregory untuk menyiapkan program akademik LSPR menjadi standar global, serta menumbuhkan budaya penelitian yang kaya ke dalam Civitas Academica LSPR.

“Pengangkatan Profesor Anne Gregory sebagai Adjunct Professor di LSPR ini sejalan dengan visi LSPR, untuk selalu menjadi Kampus yang terbaik di Bidang Kehumasan Indonesia, Terbaik di ASEAN dan Dunia. LSPR akan selalu menjadi relevan, terdepan, international dan up to date, always be the leading Graduate School in communication & business,” kata Prita.

Dia menjelaskan, Profesor Anne Gregory juga sangat menguasai teknik kehumasan dan merupakan ahli kehumasan yang berkontribusi dan berpengaruh di tingkat dunia.

Prof Anne – sapaannya - sudah mempublikasikan lebih dari 100 book chapters, artikel jurnal dan scholar, dan juga berperan sebagai Editor jurnal Communication Management.

Tahun lalu, dia berhasil mendapatkan penghargaan Atlas Award dari the Public Relations Society of America dan the Outstanding Achievement Award from the Canadian Public Relations Society.

Adapun Profesor Anne Gregory turut bahagia dapat menjadi bagian LSPR.