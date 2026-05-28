Hari Ini Pengambilan PIN SPMB Jatim 2026 Dibuka, Ini Cara dan Tahapan Verifikasinya

PENGAMBILAN PIN SPMB JATIM - Tangkapan layar laman https://spmbjatim.net/ pada Kamis (28/5/2026) terkait laman resmi Pengambilan PIN SPMB Jatim 2026. SPMB Jawa Timur 2026 untuk jenjang SMA dan SMK negeri resmi memasuki tahapan pengambilan PIN mulai hari ini, Kamis, 28 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Pengambilan PIN SPMB Jatim 2026 resmi dibuka mulai 28 Mei hingga 9 Juni 2026 sebagai syarat wajib sebelum pendaftaran SMA/SMK negeri di Jawa Timur.

Calon murid baru lulusan Jatim, luar Jatim, maupun lulusan tahun sebelumnya wajib melakukan login, melengkapi data, dan verifikasi dokumen di SMA/SMK terdekat sebelum mengunduh PIN.

SPMB Jatim 2026 terdiri dari empat tahap seleksi dengan berbagai ketentuan umum.

TRIBUNNEWS.COM - Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Timur 2026 untuk jenjang SMA dan SMK negeri resmi memasuki tahapan pengambilan PIN mulai hari ini, Kamis, 28 Mei 2026.

Tahapan ini menjadi salah satu proses penting dalam pra pendaftaran yang wajib diikuti oleh calon murid baru sebelum dapat mengikuti proses pendaftaran di masing-masing jalur seleksi.

SPMB Jatim 2026 dibuka bagi lulusan SMP/MTs sederajat tahun 2026 maupun lulusan tahun sebelumnya yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK negeri di wilayah Jawa Timur.

Seluruh proses pra pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman https://spmbjatim.net/.

Sebelumnya, tahapan pra pendaftaran telah dimulai sejak 11 hingga 19 Mei 2026 melalui proses entry nilai rapor oleh sekolah asal.

Setelah itu, calon murid baru melakukan verifikasi nilai rapor serta pembetulan data apabila ditemukan kesalahan.

Kini, proses memasuki tahap pengambilan PIN yang berlangsung mulai 28 Mei sampai 9 Juni 2026.

PIN sendiri merupakan kode khusus yang digunakan calon murid baru untuk mengikuti proses pendaftaran SPMB Jatim 2026 pada seluruh jalur seleksi.

Pengambilan PIN ditujukan bagi lulusan Jawa Timur tahun 2026, lulusan luar Jawa Timur, maupun lulusan tahun sebelumnya yang akan mendaftar ke SMA/SMK negeri di Jawa Timur.

Proses pengambilan PIN dilakukan secara online dengan login menggunakan NISN, NPSN sekolah asal, tanggal lahir, dan tanggal penerbitan KK, SKD, atau SKPD.

Setelah mengisi data, calon murid wajib melakukan verifikasi dan validasi ke SMA/SMK terdekat sesuai rekomendasi sistem sebelum PIN dapat diunduh.

SPMB Jawa Timur 2026 sendiri dibagi menjadi empat tahapan seleksi.

Tahap pertama diperuntukkan bagi Jalur Domisili SMA/SMK, tahap kedua untuk Jalur Afirmasi, Mutasi Orang Tua/Wali, dan Prestasi Lomba, tahap ketiga untuk Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA, sedangkan tahap keempat untuk Jalur Nilai Prestasi Akademik SMK.

Tata Cara Pengambilan PIN bagi Lulusan Jatim Tahun 2026

1. Login ke laman SPMB Jatim

Calon murid baru wajib masuk ke laman spmb.jatimprov.go.id menggunakan NISN, NPSN sekolah asal, tanggal lahir, dan tanggal penerbitan KK, SKD, atau SKPD.

Data tersebut digunakan sistem untuk mencocokkan identitas peserta.

2. Melengkapi data pribadi dan domisili