Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 137, Chapter 7: Collecting Information

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 137 semester 1.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 137, terdapat tugas Collecting Information dalam Chapter 7

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 137 memuat soal untuk mengurutkan kalimat menjadi 1 paragraf.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9, siswa diharapkan dapat terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 137.

Collecting information

Tugas Collecting Information pada buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 137. (Buku Bahasa Inggris Kelas 9)

Paragraf 3

Jawaban urutan yang benar: 5-6-3-1-4-2

5. One day Sangkuriang went back to his village.

6. He was big and strong.

3. There he met a beautiful young woman.

1. He fell in love with her at the first sight.

4. He did not know that she was Dayang Sumbi.