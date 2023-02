Soal PTS, UTS Bahasa Inggris Kelas 4 Semester 2 Kurikulum Merdeka Beserta Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) Bahasa Inggris kelas 4 SD/MI semester 2 Kurikulum Merdeka.

Contoh soal PTS, UTS Bahasa Inggris Kelas 4 Semester 2 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda.

Contoh soal latihan PTS, UTS Bahasa Inggris Kelas 4 Semester 2 Kurikulum Merdeka ini juga dilengkapi dengan jawaban yang dapat digunakan siswa sebagai panduan belajar.

Contoh Soal PTS/UTS Bahasa Inggris Kelas 4 Semester 2 Kurikulum Merdeka

1. Father calls his children with……

a. father and mother

b. uncle and aunt

c. brother and sister

d. son and daughter

Jawaban: d

2. This year is 2023. Diana was born in 1999. How old is she?

a. 23 years old

b. 22 years old

c. 25 years old

d. 24 years old

Jawaban: d

3. May I ……. your pencil?

a. throw

b. sit

c. borrow

d. take

Jawaban: c