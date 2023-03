Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 15 Kurikulum Merdeka: Activity 1

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka halaman 15.

Activity 1

1. What is circled in the map?

2. Do you know any legends coming from that area?

3. Find information about a legend from that area. Use books, the Internet or ask people you know. Make notes about the legend.

Answer:

1. Jambi

2. Yes, I know.

Legends come from Jambi are:

- The Origin of the Village Named Lempur

- The Origin of the Name of the Batanghari River