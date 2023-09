50 Contoh Soal UTS, PTS PAI Kelas 5 Semester 1 K13 dan Kunci Jawabannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Ujian Tengah Semester (UTS), Penilaian Tengah Semester (PTS) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PAI) kelas 5 Semester 1 Kurikulum 2013 (K13).

Soal UTS PTS PAI kelas 5 Semester 1 dalam artikel ini terdiri dari 45 soal pilihan ganda dan 5 Soal Esai.

Kumpulan contoh soal UTS PTS PAI kelas 5 Semester 1 ini ditujukan kepada orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

Contoh soal UTS PTS PAI kelas 5 Semester 1 K13

Soal Pilihan Ganda

1. Rasul yang membawa ajaran Islam dan sekaligus sebagai rasul terakhir adalah…

a. Nabi Muhammad SAW

b. Nabi Ibrahim as

c. Nabi Adam as

d. Nabi Isa as

Kunci Jawaban: A

2. Nabi yang mendapat julukan bapak para nabi dan bergelar nabi ulul azmi adalah…

a. Nabi Nuh as

b. Nabi Ibrahim as

c. Nabi Musa as

d. Nabi Isa as

Kunci Jawaban: B

3. Berikut yang termasuk sifat wajib Rasul adalah….

a. amanah

b. kizib

c. khianat

d. baladah

Kunci Jawaban: A