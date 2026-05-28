Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 3 SD Halaman 24: Ayo Berlatih

Inilah kunci jawaban Pendidikan Pancasila kelas 3 SD halaman 24 Kurikulum Merdeka.

TRIBUNNEWS.COM - Mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka, siswa diminta berlatih mengerjakan latihan soal pada halaman 24 kolom Ayo Berlatih.

Latihan soal ini, terdapat dalam buku mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 2 SD oleh Ressi Kartika Dewi dkk yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2023.

Dalam buku ini, materi yang akan dipelajari oleh siswa termuat dalam cover yang berisi ilustrasi gambar yang diharapkan dapat mendorong rasa ingin tahu siswa dalam belajar.

Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk, menata, dan membimbing kalian menjadi warga negara yang baik dan berkarakter Profil Pelajar Pancasila.

Buku ini juga bertujuan untuk mengarahkan siswa menjadi anak yang Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, Bernalar Kritis, Bergotong Royong, Berkebinekaan Global, Mandiri, serta Kreatif.

Dalam buku Pendidikan Pancasila untuk SD/MI Kelas 3 ini terdiri dari empat bab.

Dua bab akan dipelajari pada semester 1 dan dua bab selanjutnya akan dipelajari pada semester 2.

Materi yang dipelajari pada buku ini yaitu Aku Anak Indonesia, Aku Patuh Aturan, Berbeda Itu Indah, dan Ayo Mengenal Pancasila.

Latihan soal halaman 24 ini siswa diminta menuliskan alamat rumahnya masing-masing serta ciri khas daerah tempat tinggalnya.

Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 3 SD Halaman 24 Kurikulum Merdeka:

Alternatif Jawaban:

Ayo, Berlatih

Nama: Bianca Luna

No Absen: 7

Alamat rumah: Jalan Melati Nomor 45 RT : 01 / RW : 02, Bandung, Jawa Barat.

Daerah tempat tinggal: Rumahku berada di daerah dataran tinggi. Udaranya terasa sejuk dan dingin, serta daerahnya dikelilingi oleh perbukitan.

Ciri khas daerah: Banyak pemandangan hijau, dekat dengan lahan pertanian atau perkebunan (seperti teh/sayuran), dan suasananya lebih tenang.

Disclaimer:

Jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar siswa.

Soal ini berupa pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas.

(Tribunnews.com/Gabriella)