Chord Gitar Tak Ingin Sendiri - Dian Piesesha, Kunci Dimainkan dari C: Aku Masih Seperti yang Dulu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Tak Ingin Sendiri yang dipopulerkan oleh Dian Piesesha.

Lagu Tak Ingin Sendiri termuat dalam album keenam Dian Piesesha berjudul sama.

Lagu bergenre pop ini dirilis pada 1984 silam.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Ingin Sendiri - Dian Piesesha

Intro: F G C F G C G7



C G C

Aku masih seperti yang dulu

F G

Menunggumu sampai akhir hidupku

F C F

Kesetiaanku tak luntur hatipun rela berkorban

C G C G

Demi keutuhan kau dan aku



C G C

Biarkanlah aku memiliki

F G

Semua cinta yang ada di hatimu

F C F

Apapun kan kuberikan cinta dan kerinduan

C G C G

Untukmu dambaan hatiku



Reff

C F C

Malam ini tak ingin aku sendiri

F G C

Ku cari damai bersama bayanganmu

F G C F

Hangat pelukan yang masih ku rasa

C G C

Kau kasih kau sayang

