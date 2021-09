Kunci Gitar Rindu Dalam Hati dari Arsy Widianto dan Brisia Jodie, Lengkap dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Rindu Dalam Hati yang dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Arsy Widianto dan Brisia Jodie.

Lagu Rindu Dalam Hati merupakan singel kedua kolaborasi Arsy Widianto dengan Brisia Jodie.

Video klip lagu Rindu Dalam Hati pertama kali dirilis pada Januari 2020 di kanal YouTube Arsy Widianto.

Lagu Rindu Dalam Hati sempat viral dan banyak bermunculan di TikTok beberapa waktu lalu.

Kunci Gitar Lagu Rindu Dalam Hati - Arsy Widianto & Brisia Jodie:

Intro :

A D Dm

C F

kadang hati.. berharap ku terbangun

Em Am

dari sebuah mimpi..

Dm

ini bukan kenyataan

C/E Dm C

namun adanya.. tak ada di sini

F

kau meninggalkanku..

E

karena kesalahanku..

Chorus :

Am Dm G

mungkin.. ingin bertemu masih ada

C F

ingin memeluk masih ada

Em Am

sayang kini tak bisa

Dm E

kau telah memilihnya, ooh..

Am Dm G

mungkin.. saat hatiku masih sayang

C F

salahku memutus cinta

Em Am

dan kini ku menyesal

Dm E Am G F E

rindu hanya di dalam hati..

A D

andaikan aku.. tak tergesa

F F#m D

memutuskanmu.. karena egoku..

-F#m Bm C#m

hati ini.. tak akan begini

D

setiap ingat dirimu..

C#

rasanya ingin kembali..

(Chorus)

F#m Bm E

mungkin.. ingin bertemu masih ada

A D

ingin memeluk masih ada

C#m F#m

sayang kini tak bisa

Bm C#

kau telah memilihnya, ooh..

F#m Bm E

mungkin.. saat hatiku masih sayang

A D

salahku memutus cinta

C#m F#m

dan kini ku menyesal

Bm C# F#m

rindu hanya di dalam hati..

D E

ingin memutar waktu..

C#m F#m E

ingin mengulang lagi..

D E A G

aku tak bisa berpaling lagi..

F G

begitu juga aku

Em Am

jauh di relung hati..

Dm

sungguh tak mampu

E F

tuk berpindah cinta.. ho..

Int. :

A# Cm F

A# D# Dm Gm Cm D

Chorus :

Am Dm G

mungkin, ingin bertemu masih ada

C F

ingin memeluk masih ada

Em Am

sayang kini tak bisa

Dm E

kau telah memilihnya, ooh..

Am Dm G

mungkin, saat hatiku masih sayang

C F

salahku memutus cinta

Em Am

dan kini ku menyesal

Dm E Am

rindu hanya di dalam hati..

Dm G

nananana nana nana..

C F

nananana nana nana

Em Am

sayang kini tak bisa

Dm E

kau telah memilihnya, ooh..

Am Dm G

mungkin, saat hatiku masih sayang

C F

salahku memutus cinta

Em Am

dan kini ku menyesal

Dm E Am G F E

rindu hanya di dalam hati..

Dm E F C

rindu hanya di dalam hati..

Dm G C C/E

di hati kau tetap terindah..

F C

selalu di hati..

