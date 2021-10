Chord Gitar Teman Hidup - Judika, Lengkap dengan Lirik Lagunya Berikut Ini

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Teman Hidup dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Judika.

Lagu Teman Hidup diciptakan Judika, karena permintaan dari YouTuber Ria Ricis untuk acara pernikahannya.

Lagu Teman Hidup dirilis pertama kali pada awal Oktober 2021.

Lagu Teman Hidup terinspirasi dari cerita Ria Ricis yang setelah sekian lama akhirnya memilih untuk menentukan teman hidupnya dan menerima lamaran dari pasangannya.

Lagu Teman Hidup kini menduduki Trending 4 di YouTube Musik.

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Teman Hidup - Judika:

Intro

C G F -Am G..

C G Am

tak perlu banyak alasan..

G F

tuk ungkapkan semua perasaanku..

-G C G Am

hu.. uu ku tahu itu tak mudah

G F

tuk luluhkan hatimu yang membeku..

Fm

tuk mencintaiku..

Am E

ku sabar.. kutunggu sampai

G D Dm

engkau pun mau.. uu..

G

dengarlah sayangku..

Reff

C G

aku tetap menunggu..



Am Em

sampai kau yang kutunggu..

F

jadi teman hidupku..

Dm G

memeluk diriku..

C G

aku tetap setia..

Am Em

sampai kau yang kucinta..

F

ku miliki selamanya..

Fm (C)

selamanya..

C G Am

ku takkan lelah menanti..

G F

walau sampai memutih rambutku ini..

-G

ho o oo oooo..

C G Am

karna ku yakin sang waktu..

Em F

pertemukan hatiku dan hatimu..

Fm

kau bidadariku..

Am

ku sadar..

E G D G

tak bisa hidup tan..pamu..

Reff

C G

aku tetap menunggu..

Am Em

sampai kau yang kutunggu..

F

jadi teman hidupku..

Dm G

memeluk diriku..

C G

aku tetap setia..

Am Em

sampai kau yang kucinta..

F Em

ku miliki selamanya..

Dm G Bb F C..

selamanya.. ho oo..

Bb F G..

selamanya..

C -Am G G -Am

kau kurindukan.. selamanya dihati..

D G

sampai kapanpun.. tetap ku nanti..

Reff

C G Am G F..

aku tetap menunggu..

Dm G

teman hidupku..

Fm G

jadi milikku..

C G

(aku tetap menunggu..)

Am E

(sampai kau yang kutunggu..)

F

jadi teman hidupku..

Fm G

jadi teman hidupku.. hoo..

C G

aku tetap setia..

Bb A

sampai kau yang kucinta..

Dm Em

ku miliki selamanya..

F

kau ku miliki..

G C G F

selama-lamanya.. o oooou..

C G F

selamanya.. hu uuu u..

Video Klip Teman Hidup - Judika

