Ayu Gani Cerita Perjalanan Kariernya Menjadi Model Internasional dalam The Where Next Club

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ayu Gani sudah memiliki nama yang besar baik di dalam maupun di luar negeri sebagai seorang model.

Perjalannya untuk mencapai titik saat ini tidaklah mudah, dalam sebuah bincang-bincang 'The Where Next Club' yang dimoderatori Rory Asyari, Ayu menceritakan perjalanan karirnya.

Dalam diskusi tersebut, Ayu menuturkan bahwa ia memulai karier di dunia modeling secara tidak sengaja. Sebab, Ayu kecil Ayu sangat tomboy dan tidak pernah menggunakan kosmetik.

Baca juga: Profil Kalina Oktarani, Artis yang akan Maju Jadi Caleg di Pemilu 2024, Awali Karier sebagai Model

"Jadi karir di model karena ibu saya membujuk untuk mendaftar kontes model yang disponsori oleh majalah terkemuka pada 2011," ujar Ayu Gani dikutip Tribunnews.com, Rabu (4/1/2023).

Berhasil meraih prestasi di ajang tersebut Ayu Gani terus menorehkan prestasi di dunia modeling. Ia sempat menjadi gadis sampul, setelahnya karier Gani benar-benar melejit.

"Tidak lama setelah itu, saya mulai banyak menerima undangan untuk berpartisipasi dalam pemotretan dan acara mode, termasuk debut dalam Jakarta Fashion Week," beber Ayu.

Kemudian, ia mendapat undangan untuk casting model Asia’s Next Top Model 2015. Dari situlah karir Ayu Gani di dunia modeling internasional dimulai.

Kini setelah sukses menjadi model bahkan dipercaya sebagai juri ajang Indonesia Next Top Model, Ayu terus mengasah dirinya.

"Seperti Glenfiddich yang mengusung 'Where Next?' saya selalu bertanya pada diri sendiri 'Where Next?'. Maksud saya, saya telah memenangkan Asia’s Next Top Model kemudian apalagi," tutur Ayu.

"Itu mungkin puncak karier saya pada saat itu, dan sejak itu, saya bisa bekerja sebagai model di luar negeri seperti di London, mengelilingi Eropa, dan Amerika Serikat," terangnya.

'The Where Next Club' adalah diskusi bagi para inovator untuk menghubungkan dan menginspirasi generasi pembawa perubahan yang digagas oleh Glenfiddich

"Kami tidak pernah diam karena kami terus mendorong batasan dengan inovasi dan pengalaman baru. Kami berharap bahwa kelanjutan dari The Where Next Club di Indonesia terus menginspirasi masyarakat dengan kisah-kisah luar biasa ini," terang regional Brand Ambassador untuk Glenfiddich Southeast Asia, Brett Bayly.