Profil Dikta eks Vokalis Yovie & Nuno yang Diduga Alami Pelecehan saat Manggung

TRIBUNNEWS.COM - Sosok Dikta kembali menjadi sorotan publik setelah videonya yang terlihat kesakitan beredar di media sosial.

Pasalnya, Dikta diduga mendapatkan pelecehan saat manggung di Sarinah baru-baru ini.

Dalam video yang beredar, terlihat Dikta kesakitan saat dikawal dan sempat duduk sejenak sebelum lanjut berjalan.

Sebelumnya nama Dikta santer menjadi perbincangan setelah ia memutuskan hengkang dari band Yovie & Nuno per tanggal 1 Juni 2022 lalu.

Profil Dikta

Dikutip dari Tribunnewswiki.com, Dikta yang memiliki nama lengkap Pradikta Wicaksono lahir pada 10 Januari 1986 di Jakarta.

Dikta merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Ia dikenal sebagai penyanyi dan juga seorang aktor, selain itu ia juga piawai memainkan sejumlah alat musik seperti gitar, piano, dan drum.

Penyanyi kelahiran Jakarta ini dikenal sangat mengidolakan Jimi Hendrix.

Perjalanan Karier

Nama Dikta mulai dikenal saat ia bergabung dengan band Yovie & Nuno pada 2007 silam menggantikan Gail.

Bersama Yovie & Nuno, Dikta telah menggarap tiga album yakni The Special One (2007), Winning Eleven (2010) dan Still The One (2014).

Mereka sukses menghasilkan lagu-lagu yang hits, seperti lagu Dia Milikku, Sempat Memiliki, Menjaga Hati, Janji Suci, Bunga Jiwaku, Tak Setampan Romeo, dan Galau.

Usai 15 tahun meniti karier bersama, Dikta justru memutuskan keluar dari Yovie & Nuno tepat pada tanggal 1 Juni 2022 lalu.