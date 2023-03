Tiket Konser Maliq & D'Essentials Dapat Dibeli Hari Ini di Loket.com, Ini Rincian Harganya

TRIBUNNEWS.COM - Grup musik jazz asal Indonesia, Maliq & D'Essentials akan menggelar konser 20 tahun berkarya pada 14 Mei 2023.

Konser Maliq & D'Essentials tepatnya akan dilaksanakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Untuk harga tiket konser Maliq & D'Essential telah diumumkan melalui Instagram @maliqmusic pada Minggu (5/3/2023), kemarin.

Adapun untuk pembelian tiket konser Maliq & D'Essential akan dibuka Selasa, 7 Maret 2023, hari ini pukul 14:00 WIB.

Penggemar dapat membeli tiket konser Maliq & D'Essential melalui loket.com.

Harga Tiket Konser Maliq & D'Essential 14 Mei 2023

Tiket Konser Maliq & D' Essential dibagi menjadi 6 kategori.

Tiket termurah yaitu pada The Beginning of A Beautiful Life (Festival C) atau warna hitam dengan harga Rp 300.000.

Sedangkan tiket termahal yaitu untuk kategori Sriweari dan Raya (Bagian kanan dan kiri tribun) atau warna Coklat dengan harga Rp 2.000.000.

1. The Beginning of A Beautiful Life atau Festival C (Warna Hitam): Rp 300.000

2. Musik Pop atau Festival B (Warna Abu-abu): Rp 600.000

3. Free Your Mind atau Festival A (Warna Merah): Rp 900.000

4. Raya atau kanan tribun (Warna Coklat): Rp 2.000.000

5. Raya atau kiri tribun (Warna Coklat): Rp 2.000.000