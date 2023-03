7 Momen Oscar 2023: Everything Everywhere All at Once Menang Banyak, Comeback Brendan Fraser

TRIBUNNEWS.COM - Kebahagiaan tercurah saat Everything Everywhere All at Once menyapu kemenangan di Academy Awards ke-95.

Brendan Fraser juga meneteskan air mata saat menerima penghargaan aktor terbaik.

Sedangkan bagi Michelle Yeoh, memenangkan Oscar adalah suatu sejarah baginya.

Mengutip ABC News, berikut 7 momen penting dari ajang Piala Oscar 2023.

1. Kemenangan bersejarah bagi Michelle Yeoh

Everything Everywhere All at Once mencuri perhatian di Oscar.

Michelle Yeoh menjadi wanita Asia Timur pertama yang memenangkan penghargaan aktris terbaik.

"Untuk semua anak laki-laki dan perempuan yang terlihat seperti saya, yang menonton malam ini, ini adalah mercusuar harapan dan kemungkinan," kata aktris kelahiran Malaysia berusia 60 tahun itu.

"Dan nona-nona, jangan biarkan siapa pun memberi tahu Anda bahwa Anda sudah melewati masa jaya Anda."

Sang ibu, Janet Yeoh, menyaksikan kemenangan bersejarah putrinya, langsung dari Kuala Lumpur.

Janet Yeoh (84), memuji sang anak sebagai anak yang cerdas dan pekerja keras serta berbakti.

"Saya sangat mencintai putri saya dan dia telah membuat Malaysia bangga," kata Janet Yeoh.

"Malaysia Boleh (Malaysia Bisa)!"

Michelle Yeoh di ajang Piala Oscar 2023 (Instagram Story @everythingeverywheremovie)

2. Comeback untuk Brendan Fraser