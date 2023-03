7 Piala Oscar 2023 yang Diraih Film Everything Everywhere All at Once, Termasuk Best Picture

Poster Film Everything Everywhere All at Once - Daftar 7 Piala Oscar 2023 yang diraih dari Film Everything Everywhere All at Once, mulai sutradara, skenario, aktris, hingga pemeran pembantu terbaik.

TRIBUNNEWS.COM - Film Everything Everywhere All at Once berhasil membawa pulang tujuh Piala Oscar 2023 sekaligus.

Everything Everywhere All at Once menjadi juara umum dari ajang Piala Oscar 2023 yang di gelar di Dolby Theatre yang berlokasi di Ovation Hollywood, Minggu (12/3/2023).

Dalam perhelatan Piala Oscar ke-95 ini, film Everything Everywhere All at Once memborong tujuh piala sekaligus.

Di antaranya menjadi pemenang sutradara, skenario, dan gambar terbaik dalam Oscar 2023.

Sebelumnya film Everything Everywhere All at Once termasuk dalam 11 nominasi Oscar ke-95 tahun 2023.

Berikut daftar tujuh kategori Piala Oscar 2023 yang diraih oleh film Everything Everywhere All at Once, mengutip oscar.org.

1. Best Picture (Gambar Terbaik)

Kategori ini diperebutkan oleh sejumlah film yang dibuat sepanjang tahun 2022-2023.

Film dalam nominasi Best Picture, di antaranya All Qiuiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water dan Top Gun Maverick.

Dari sejumlah film terbaik tersebut, film Everything Everywhere All at Once manjadi pemenang mengalahkan pesaingnya.

2. Best Actress (Aktris Terbaik)

Aktris Asal Malaysia, Michelle Yeoh berhasil mencetak sejarah dalam nominasi Oscar kategori Aktris Terbaik. (istimewa)

Michelle Yeoh yang menjadi bintang dalam Film Everything Everywhere All at Once, meraih piala dalam kategori aktris terbaik Oscar 2023.

Mengutip DW, ia menjadi wanita asia pertama yang membawa pualng penghargaan Oscar.

"Ini adalah bukti bahwa mimpi memang menjadi kenyataan," kata Yeoh dalam sambutannya setelah meraih Piala Oscar 2023.