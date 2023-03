Fakta Menarik Ajang Piala Oscar 2023: Film Everything Everywhere All at Once Dominasi Kemenangan

Pemenang Oscar 2023 - Inilah fakta tentang penghargaan di ajang piala Oscars tahun 2023, film Everything Everywhere All at Once mendominasi kemenangan di tahun ini.

TRIBUNNEWS.COM - Simak fakta marik tentang ajang penghargaan Piala Oscar 2023.

Pada tahun ini piala Oscar digelar pada Minggu (12/3/2023).

Oscar atau Academy Awards merupakan ajang penghargaan film amerika yang digelar setiap satu tahun sekali.

Tahun ini, total ada 23 kategori yang dilombakan dalam Oscar 2023.

Film Everything Everywhere All at Once meraih penghargaan sebagai film terbaik.

Tak hanya itu, film ini berhasil mendominasi kemenangan di Oscar 2023.

Fakta Menarik di Ajang Penghargaan Piala Oscar 2023

1. Film Everything Everywhere All at Once Mendominasi Kemenangan

Film Everything Everywhere All at Once meraih banyak penghargaan di ajang Oscar tahun ini.

Terdapat tujuh kategori yang berhasil dimenangkan oleh film Everything Everywhere All at Once.

Film ini berhasil memenangkan kategori film terbaik, aktris terbaik, sutradara terbaik, penyuntingan terbaik, aktor pendukung terbaik, aktris pendukung terbaik, serta penulisan skenario asli terbaik.

Mengutip dari oscars.org, film ini juga mendapatkan 11 nominasi di Oscar 2023.

2. Michelle Yeoh jadi Wanita Asia Pertama yang Menangkan Kategori Aktris Terbaik di Ajang Oscar 2023

Michelle Yeoh atau yang sering disapa Yeoh ini merupakan aktris pemain di film Everything Everywhere All at Once.