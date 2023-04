Ahmad Dhani Siap Manggung Bareng Once Mekel, Asal Honornya Tak Lebih Mahal

Ahmad Dhani dan Once Mekel

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani tak ada masalah jika harus manggung bareng Once Mekel di tengah perseteruan soal royalti.

Ia menekankan dirinya mau satu panggung dengan Once Mekel jika honor Once tak lebih mahal darinya.

Baca juga: Dilarang Nyanyikan Lagu Dewa 19 oleh Ahmad Dhani, Once Mekel Kecewa Dirinya Seolah Dianggap Bersalah

Ahmad Dhani menegaskan pada seluruh event organizer yang ingin menggabungkan Ahmad Dhani dan Once Mekel agar memperhatikan soal honor.

Dhani tak terima jika bayaran Once lebih mahal karena merasa dirinya lebih banyak menciptakan lagu yang juga dibawakan Once Mekel.

"Tergantung eonya dong, kalau harganya sesuai ya why not, iya dong?," ucap Ahmad Dhani di kawasam Thamrin Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023).

"Masa harganya (Once Mekel) lebih dari saya, lagunya lagu saya terus minta harga lebih mahal ya ngga mungkin," bebernya.

Baca juga: Ahmad Dhani Bocorkan Rincian Royalti Lagu Dewa 19, Once Pernah Ungkap Tarif Saat Konser di JISS

Termasuk soal kemungkinan Once dan Dewa 19 reunian, Ahmad Dhani tak masalah selama urusan harga bisa disepakati.

"Ga ada masalah (Dewa 19 ajak Once) asal harganya reasonable," beber Dhani.

Dhani memberikan contoh bahwa honor dirinya dibanding personil Dewa 19 lainnya semisal Andra lebih besar karena lagu yang diciptakan lebih banyak.

Instagram/AhmadDhaniOfficial dan Dok Once Mekel (Instagram/AhmadDhaniOfficial dan Dok Once Mekel)

"Kita terus terang aja Andra sama saya bayarannya banyak saya, karena kan lagunya lagu saya, memang begitu, lagunya banyakan saya, nah ini Once banyakan saya kan ga masuk akal (mahalan Once) gitu," terangnya.

Pasca mengultimatum Once Mekel agar tak membawakan lagu Dewa19 dalam beberapa penampilan off air, Ahmad Dhani meminta Once membuktikan soal royalti.

Once yang mengklaim sudah membayae royalti diminta Dhani untuk menunjukkan bukti pembayarannya.