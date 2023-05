Lirik dan Terjemahan Lagu Beautiful Time - NCT Dream: With You, With You, It's Only You

Simak lirik dan terjemahan lagu Beautiful Time yang dipopulerkan oleh NCT Dream. Dirilis jadi bagian mini album kedua, We Go Up.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dilengkapi terjemahan lagu Beautiful Time yang dipopulerkan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream. Grup musik asuhan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu Dreaming pada September 2018. Lagu ini merupakan bagian dari mini album kedua milik NCT Dream, yang bertajuk We Go Up. Diunggah empat tahun lalu di YouTube NCT Dream, audio klip lagu Beautiful Time telah didengarkan lebih dari 2,7 juta kali pada Selasa (9/5/2023). Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Beautiful Time yang dipopulerkan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu ANL - NCT Dream: All Night Long, We Can Paint All Day

Lirik Lagu Beautiful Time - NCT Dream

[Verse 1]

Gieongnani nega joahaetdeon geugot

Jaemi sama namgin nakseoga ajikdo

Byeonhameopsi geudaerone

Haega deuneun changga kkeute nega ango

Nado yeope anja noraereul bureumyeonseo

Sigandeureul bonaenneunde

[Pre-Chorus]

Yeah, uh

Ne eokkae naui eokkae

Saljjak geolchideut ollyeodun songil

Urin gateun neukkimil geoya

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Quiet Down - NCT Dream: Just Quiet Down, You Say Too Much

[Chorus]

Jeulgeowotdeon maeil, maeil

Neujeun bam ssodajideon byeolbit, byeolbit

Uriui beautiful time, alright

Sigani deo orae, orae

Jinago dorabomyeon geuttae, geuttaen

Neodapge utgil bara

We are with you

[Verse 2]

You, that is us, ay

Ttange deung daego

Took off our shoes

Amugeotdo an hago geujeo bari haneul jjogeuro

Ppeotgiman haedo neukkyeotdeon ttatteutham

With you, with you, it's only you

[Verse 3]

Taught me pado wie float

Teach you haneul arae spot

Eondeogeseo gulleotdeon geotcheoreom

Kkeuchi boiji anatdeon nal

The day went on and on and on, yeah

[Pre-Chorus]

Ne nune naui nune (nune)

Saljjak seuchyeotdeon geugeomyeon dwaesseo (geugeomyeon dwaesseo)

Jeonbu jeonhaejideon ne saenggak

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu 7 Days - NCT Dream, Penantian Jawaban atas Pengakuan Cinta

[Chorus]

Jeulgeowotdeon maeil, maeil

Neujeun bam ssodajideon byeolbit, byeolbit

Uriui beautiful time, alright

Sigani deo orae, orae

Jinago dorabomyeon geuttae, geuttaen

Neodapge utgil bara

We are with you

[Bridge]

Eojecheoreom heeojija

Naeildo dasi mannal geotcheoreom

[Chorus]

Geuttae dorabomyeon bomyeon

Yeonghwa sok panoramacheoreom, cheoreom

Geuryeojyeo beautiful time (So I'll be there)

Alright (So I'll be there)

Ilsangjeogin neowa naui

Jigeuki haengbokaetdeon geuttaegeuttae

Yeojeonhi geudaeroya (All the time)

We are with you

[Outro]

Na-na-na-na-na (Yeah) Na-na-na-na-na

Neowa nae modeun sungan (itorok hamkke)

We are (bureul i norae)

Na-na-na-na-na (gieokaejwo) Na-na-na-na-na (I'm with you, hey)

Uriui beautiful time

Always, my love

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Dream Run - NCT Dream: Gimmie, Gimmie, Gimmie

Terjemahan Lagu Beautiful Time - NCT Dream

[Verse 1]

Apakah kamu ingat tempat yang sangat kamu sukai?

Corat-coret yang kami tinggalkan untuk bersenang-senang masih ada

Mereka tidak berubah

kamu duduk di tepi jendela tempat matahari merembes masuk

Dan aku duduk di sebelah kamu saat aku bernyanyi

Kami menghabiskan beberapa waktu di sana

[Pre-Chorus]

Ya, uh

Bahumu, bahuku

Tanganku sedikit terangkat

Aku yakin kita akan merasakan hal yang sama

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu We Young - NCT Dream: So What? We Hot, We Young

[Chorus]

Menyenangkan setiap hari, setiap hari

Menuangkan di malam hari ada cahaya bintang, cahaya bintang

Waktu indah kita, baiklah

Setelah lama berlalu nanti

Saat kau melihat kembali hari-hari itu, hari-hari

kuharap kau tertawa seperti yang selalu kau lakukan

Kami bersamamu

[Verse 2]

Kamu, itulah kami, ay

Berbaring di tanah, melepas sepatu kami

Kami tidak melakukan apa-apa, hanya mencoba menyentuh langit dengan kaki kami

Merasakan kehangatan saat kami meregangkan

Denganmu, bersamamu, itu hanya kamu

[Verse 3]

Mengajariku melayang di atas ombak

Mengajarimu tempat di bawah langit

Seperti saat kita berguling di atas bukit

Hari-hari yang seakan tak pernah berakhir

Hari terus berganti, ya

[Pre-Chorus]

Di matamu, di mataku (Mata)

Yang kubutuhkan hanyalah sedikit menyentuhmu (Yang kubutuhkan)

Untuk mengetahui semua yang kau pikirkan

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Dreaming - NCT Dream: We Gonna Shine Like A Supernova

[Chorus]

Menyenangkan setiap hari, setiap hari

Menuangkan di malam hari ada cahaya bintang, cahaya bintang

Waktu kita yang indah, baiklah

Setelah lama berlalu nanti

Ketika kamu melihat kembali ke hari-hari itu, hari-hari

aku harap kamu tertawa seperti yang selalu kamu lakukan

Kami bersamamu

[Bridge]

Ayo berpisah seperti kemarin

Seakan kita akan bertemu besok juga

[Chorus]

Jika kita melihat ke belakang, ke belakang

Seperti panorama di dalam film, film

Menggambar yang indah waktu (Jadi aku akan ke sana)

Baiklah (Jadi aku akan ke sana)

Setiap hari kamu dan aku

Sangat bahagia saat itu, lalu

Itu masih sama (Sepanjang waktu)

Kami bersamamu

[Outro]

Na-na-na-na-na (Yeah) Na-na-na-na-na

Kau dan aku bersama setiap saat (Bersama seperti ini)

We are (Menyanyikan ini lagu)

Na-na-na-na-na (Harap diingat) Na-na-na-na-na (Aku bersamamu, hei)

Waktu kita yang indah

Selalu, cintaku

(Tribunnews.com)