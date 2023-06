Lirik Lagu dan Terjemahan Fictional - Khloe Rose: I Fall In Love With Boys I See On A TV Screen

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik lagu Fictional dan terjemahan yang dilantunkan oleh Khloe Rose dan viral di TikTok.

Dikutip dari laman Genius, lagu ini ditulis oleh Khloe Rose bersama Alex Hope.

Fictional rilis pada 21 April 2023 dan telah dapat didengarkan di berbagai platform streaming musik seperti Spotify, YouTube Music, dan Apple Music.

Simak lirik lagu Fictional dan terjemahan dari Khloe Rose berikut ini:

Well, I guess the third time's not a charm

Yah, ku rasa tiga kali bukanlah sebuah pesona

Nursing a three times broken heart

Merawat patah hati tiga kali

I'm down the rabbit hole again

Aku kembali ke lubang kelinci lagi

I put myself in another world

Aku menempatkan diriku di dunia lain

Where I can be any other girl

Di mana aku bisa menjadi gadis lain

'Cause I don't really wanna face it

Karena aku tidak benar-benar ingin menghadapinya

'Cause, if it isn't real, you can pretend all you want

Karena, jika itu tidak nyata, kau bisa berpura-pura semaumu

It's all you'll ever need

Itulah semua hal yang kau butuhkan

"That's not healthy" they said, "To live in your head"

Mereka bilang “Hidup di dalam kepala, itu tidak sehat”

But it hurts a lot less to me

Tapi itu jauh tidak menyakitkan bagiku

I fall in love with boys I see on a TV screen

Aku jatuh cinta dengan laki-laki yang kulihat di layar TV

The ones in books who are as perfect as they can be

Laki-laki yang ada di buku-buku, laki-laki yang bisa jadi sesempurna mungkin

I spend all of my time imagining what it would be like if they existed

Aku menghabiskan seluruh waktuku untuk membayangkan seperti apa jadinya jika mereka ada

My parents tell me I should look for one in real life

Orangtuaku bilang aku harus mencari laki-laki di kehidupan nyata

But I get let down by both the bad boys and the nice guys

Tapi aku terus dikecewakan, baik itu oleh pria nakal maupun pria baik

I'm tired of giving more than I receive

Aku lelah memberi lebih dari yang kuterima

So I'll just stick to the boys who don't know me

Jadi aku hanya akan menempel pada laki-laki yang tidak mengenalku

Oh, I hid his number, I almost called

Oh, aku menyembunyikan nomor teleponnya, aku hampir menelepon dia

Like, maybe he's hurting after all

Semacam, mungkin saja dia juga sakit hati setelah semua itu

I can't afford to be that naive

Aku tidak bisa bersikap naif seperti itu

I'll just keep wishing it was me in that ending scene

Aku akan terus berharap itu adalah aku di adegan terakhir

Where they're meeting up halfway and they're kissing in the rain

Saat mereka bertemu di tengah jalan dan mereka berciuman di tengah hujan

It's a little bit cliche but I love it anyway

Itu sedikit klise tapi aku tetap menyukainya

'Cause it's better than when you're walking home

Karena itu lebih baik daripada saat kau berjalan pulang

And the rain starts pouring but you're all alone

Dan hujan mulai turun tetapi Anda sendirian

I fall in love with boys I see on a TV screen

Aku jatuh cinta dengan laki-laki yang kulihat di layar TV

The ones in books who are as perfect as they can be

Laki-laki yang ada di buku-buku, laki-laki yang bisa jadi sesempurna mungkin

I spend all of my time imagining what it would be like if they existed

Aku menghabiskan seluruh waktuku untuk membayangkan seperti apa jadinya jika mereka ada

My parents tell me I should look for one in real life

Orangtuaku bilang aku harus mencari laki-laki di kehidupan nyata

But I get let down by both the bad boys and the nice guys

Tapi aku terus dikecewakan, baik itu oleh pria nakal maupun pria baik

I'm tired of giving more than I receive

Aku lelah memberi lebih dari yang ku terima

So I'll just stick to the boys who don't know me

Jadi aku hanya akan menempel pada laki-laki yang tidak mengenalku

Ohh-oh, ohh-oh

Ohh-oh, ohh-oh

I'd rather keep on dreaming of someone I'll never meet

Aku lebih suka terus memimpikan seseorang yang tidak akan pernah ku temui

Ohh-oh

Ohh-oh

Than give love to another one who won't choose me

Daripada memberikan cinta pada seseorang yang tidak akan memilihku

Ohh-oh, ohh-oh

Ohh-oh, ohh-oh

I'd rather keep on dreaming of someone I'll never meet

Aku lebih suka terus memimpikan seseorang yang tidak akan pernah ku temui

Ohh-oh

Ohh-oh

Than give love to another one who won't choose me

Daripada memberikan cinta pada seseorang yang tidak akan memilihku

I fall in love with boys I see on a TV screen

Aku jatuh cinta dengan laki-laki yang kulihat di layar TV

The ones in books who are as perfect as they can be

Laki-laki yang ada di buku-buku, laki-laki yang bisa jadi sesempurna mungkin

I spend all of my time imagining what it would be like if they existed

Aku menghabiskan seluruh waktuku untuk membayangkan seperti apa jadinya jika mereka ada

My parents tell me I should look for one in real life

Orangtuaku bilang aku harus mencari laki-laki di kehidupan nyata

Ohh-oh

Ohh-oh

But I get let down by both the bad boys and the nice guys

Tapi aku terus dikecewakan, baik itu oleh pria nakal maupun pria baik

Ohh-oh

Ohh-oh

I'm tired of giving more than I receive

Aku lelah memberi lebih dari yang ku terima

Ohh-oh

Ohh-oh

So I'll just stick to the boys who don't know me

Jadi aku hanya akan menempel pada laki-laki yang tidak mengenalku

Ohh-oh-ohh, Ohh-oh

Ohh-oh-ohh, Ohh-oh

I'm tired of giving more than I receive

Aku lelah memberi lebih dari yang ku terima

Ohh-oh

Ohh-oh

So I'll just stick to the boys who don't know me

Jadi aku hanya akan menempel pada laki-laki yang tidak mengenalku

(Tribunnews.com)