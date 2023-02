Jadwal Konser dan Festival Musik yang Tak Boleh Terlewati di 2023!

TRIBUNNEWS.COM- Memasuki bulan Februari, sudah banyak konser yang berhasil digelar di Indonesia. Minggu lalu baru saja digelar beberapa konser yang diadakan di Jakarta, yaitu Cigarettes After Sex, Pesta Rakyat - 30 Tahun Dewa 19, Sehun & Chanyeol EXO Back to Back Fancon in Jakarta, dan MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON]. Antusias masyarakat menonton konser begitu besar di akhir masa pandemi ini.

Tidak berhenti sampai disitu, masih banyak konser dan festival musik yang akan berlangsung di Indonesia. Sejumlah musisi lokal dan internasional pun telah menjadwalkan panggungnya dan sudah siap bertemu para penggemarnya dalam waktu dekat.

Penasaran konser dan festival musik apa saja yang akan digelar dalam waktu dekat ini? Berikut jadwal konser dan festival musik yang digelar di Jakarta dan sekitarnya sepanjang tahun 2023!

Westlife

Setelah berhasil adakan konser pada tahun 2022 silam, Westlife kembali mengguncang Indonesia. Boyband yang dikenal dengan hits My Love dan I Lay My Love On You ini akan hadir di beberapa kota mulai pertengahan Februari.

Dua rangkaian Wild Dreams Tour Indonesia dari Westlife dijadwalkan pada 9 Februari 2023 di ICE BSD Tangerang serta 11 Februari 2023 di Stadion Madya GBK, Jakarta. Tak hanya itu, boyband asal Irlandia ini juga mampir ke Bandung untuk tampil di Playlist Love Festival pada 12 Februari 2023, loh!

Pasar Musik

Jika tidak ingin pergi ke konser yang hanya menampilkan satu musisi atau band saja, kamu bisa banget nih pergi ke Festival Pasar Musik! Festival musik yang seru ini siap menghiburmu pada 10-12 Februari 2023 di Gambir Expo Kemayoran.

Nantinya akan ada beberapa band dan musisi, seperti Armada, Barasuara, Burgerkil, Coldiac, Danilla, Feel Koplo, Kangen Band, dan masih banyak lagi. Jadi, siapkan dirimu untuk bernyanyi dan bergoyang bersama para musisi nasional.

FKJ Asia Tour

Konser FKJ cukup dinantikan banyak penggemarnya di tanah air. Sebelumnya, FKJ dijadwalkan tampil pada 2022 lalu, namun harus gagal karena masalah administratif.

Nah, bagi kamu yang menantikannya, eits, tenang aja! FKJ siap mengajakmu bersenang-senang pada gelaran konser tunggalnya yang digelar di GBK Basketball Hall Senayan pada Kamis, 23 Februari 2023 nanti, ya!

Woke Up Fest 2023

Woke Up Fest 2023 merupakan festival musik yang akan menghadirkan musisi dan band dari dalam negeri maupun mancanegara. WUF 2023 akan digelar Istora Senayan Jakarta & Parkir Selatan Senayan dan menghadirkan musisi dari berbagai macam genre, seperti Pop, Rock, Rap Hip Hop, dan R&B. Menarik, kan?

Siapkan diri kamu hadir pada 25 Februari 2023 dan saksikan penampilan dari berbagai musisi dan band seperti One Republic, Man With A Mission, Dean Lewis, HIVI!, dan masih banyak lagi!

Raisa Live in Concert

Raisa Live in Concert jadi konser tunggal penyanyi pop papan atas Indonesia, Raisa. Batal digelar pada 2020 silam akibat pandemi Covid-19, nantinya konser tunggal Raisa ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Februari 2023.

Pada konsernya, pelantun hits Serba Salah ini menjanjikan pertunjukan yang hanya bisa disaksikan langsung di panggung skala besar. Jadi, buat kamu dan para penggemar Raisa, sudah siap nonton?

Life Fest 2023

Punya konsep yang unik, Life Fest 2023 merupakan konser musik yang dipadukan dengan sport activity dalam satu lokasi. Penonton akan disuguhkan dengan penampilan line up dan juga bisa bermain game hingga arena olahraga di lokasi acara.