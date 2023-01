Gandeng Konten Kreator, Social Bread Akan Boyong 3.000 UMKM Lokal Go Digital Tahun Ini

Founder dan CEO Social Bread, Edho Zell (paling kiri) bersama Merry Riana, owner MD Co di talkshow Creative in Business yang digelar Social Bread di BSD City, Tangerang, belum lama ini.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Platform digital Social Bread terus menjembatani pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal memasarkan produknya dengan melibatkan konten kreator.

Tahun ini mereka menargetkan dukungan pemasaran produk bagi 3.000 UMKM lokal sekaligus mengajak mereka go digital.

Founder dan CEO Social Bread Edho Zell mengatakan, maraknya live shopping juga menjadi peluang yang besar untuk para pemilik UMKM meningkatkan omsetnya di media sosial.

"Dengan adanya tren, insight, konten kreator asli, official partner di beberapa media sosial dan value yang impactful serta relevan, kami membantu para UMKM bertumbuh dan berdampak bisnisnya," kata Edho di talk show Creative in Business yang digelar Social Bread berkolaborasi dengan MD Co milik Merry Riana di BSD City, Tangerang, belum lama ini.

Dikatakannya, UMKM dan konten kreator dapat saling berkolaborasi sehingga menghasilkan dampak yang lebih signifikan untuk pemilik UMKM yakni produknya makin bisa dikenal yang akan berimbas pada penjualan produk yang dipasarkan.

"Sejak berdiri sejak Juni 2020, Social Brad telah membantu lebih dari 500 UMKM di kota besar di Indonesia," kata Edho.

Edho selama ini sudah 10 tahun lebih berkecimpung di dunia media sosial bersama Google, Facebook dan TikTok.

Terkait event Creative in Business, ajang ini diikuti sebanyak 70 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pihaknya mengandeng Merry Riana yang sama-sama memiliki hati dan misi untuk mendukung para penggiat UMKM di Indonesia.

Merry Riana yang juga dikenal sebagai penulis buku ini mengatakan, melalui acara ini tentunya akan banyak wawasan yang didapatkan para entrepreneur UMKM.

"Dari segi marketing, Edho dapat membagikan strategi marketing melalui social media dan dari aspek marketing, saya sebagai representatif MD Co akan memberikan sharing pengalaman saya berbisnis lebih dari 20 tahun," katanya.

Merry berkisah saat dirinya bersama David Tjokrorahardjo membangun perusahaan MD Co, sebuah venture builder yang berfokus pada Business Leadership Coaching dan Brand Development.

"Melalui MD Co, para pemilik bisnis, khususnya UMKM dibantu untuk membangun bisnis sejuta dolar pertama mereka dan bisa bertumbuh bersama. Misi MD Co dalam mendukung UMKM sejalan dengan fokus yang dilakukan oleh Social Bread,” kata dia.