Lewat IPA Convex, Shandong Kerui Petroleum Siap Gandeng Perusahaan Lokal di Indonesia

Shandong Kerui Petroleum & Gas Equipment Co. Ltd memamerkan peralatan pengeboran minyak terbaru di pameran Indonesian Petroleum Association (IPA) 2023.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan asal Tiongkok, Shandong Kerui Petroleum & Gas Equipment Co. Ltd, mengklaim bisa memberikan solusi yang terarah dan beragam untuk membantu pengembangan dan penerapan energi lokal Indonesia, sesuai dengan skenario operasi dan kebutuhan aktual ladang minyak dan gas lokal di Indonesia.

Manajer Shandong Kerui Petroleum & Gas Equipment Co. Ltd. cabang Indonesia, Kevin Cui mengatakan Tiongkok dan Indonesia memiliki potensi besar untuk kerja sama di bidang minyak dan gas.

"Di masa depan, kami akan terus memperhatikan rencana strategis nasional Indonesia, secara aktif mempromosikan pengembangan dan kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas lokal, memperkenalkan pencapaian inovasi canggih China dan peralatan minyak berkualitas tinggi ke pasar Indonesia," ujarnya di pameran Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex), kemarin.

Baca juga: Bahas Transisi Energi dan Investasi Hulu Migas, Konvensi dan Pameran IPA ke-47 Digelar di BSD

Kevin mengatakan, fokus Kerui pada peningkatan tingkat pemanfaatan energi minyak dan gas, mendorong peningkatan lebih lanjut industri dan ekonomi minyak dan gas Indonesia, dan berkontribusi pada kembalinya Indonesia ke OPEC dan kerja sama antara Cina dan Indonesia!

Terkait perkembangan global, Kevin Cui menilai inisiatif "The Belt and Road" China telah membawa banyak peluang baru bagi banyak perusahaan China berkualitas tinggi yang mengglobal.

"Dengan promosi berkelanjutan dari Inisiatif "The Belt and Road" negara kami dan Strategi "Going Global", Kerui juga terus menjelajahi pasar global dan membangun area minyak dan gas di seluruh dunia, mencakup jaringan layanan pemasaran, yang juga merupakan "kartu truf" dari pengembangan global kami. Dalam beberapa tahun terakhir, jaringan layanan pemasaran global kami terus ditingkatkan, yang mencakup 52 negara dan wilayah saat ini," pungkas Kevin.

"Kami telah mendirikan 12 pusat layanan regional dan gudang suku cadang, kerja sama yang mendalam dengan pelanggan global, dan bisnis kami mencakup lebih dari 80 negara dan wilayah ' ladang minyak dan gas," ungkapnya.

Alhasil, dari "Going Global" ke "Going in" dan "Going up", Kerui terus memperluas lingkaran pertemanan globalnya baik di sisi penawaran maupun pasar. Dengan lebih banyak promosi strategi negara, laju "Going Global" kami akan lebih cepat dan lebih kuat.

Pada pameran IPA Convex ini Kerui telah membangun platform pertukaran bagi perusahaan untuk bernegosiasi, bekerja sama, dan berinovasi. Sehingga pameran IPA Convex menurut Kevin sangat membantu pengembangan bisnis Kerui.

"Melalui platform pameran ini, kami dapat berkomunikasi baik dalam bisnis dan teknologi dengan banyak perusahaan terkenal, menunjukkan produk dan teknologi terbaru Kerui, dan semakin meningkatkan kesadaran dan reputasi merek kami," ujar Kevin .

"Kami berharap dengan bantuan pameran ini, kami dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan keras Kerui kepada perusahaan dan mitra luar biasa di dunia dan menarik lebih banyak mitra untuk menjelajahi pasar bersama dan mencapai kerja sama yang saling menguntungkan dan sukses besar," harapnya.

Shandong Kerui Petroleum & Gas Equipment Co. Ltd memamerkan peralatan pengeboran minyak terbaru di pameran Indonesian Petroleum Association (IPA).

Pada kesempatan itu, Kerui membawa peralatan seperti kendaraan pengangkat dan stimulasi gas multi-fungsi, rig workover listrik yang bergerak cepat, peralatan operasi snubbing, peralatan tabung melingkar, dan peralatan penyemenan.

Seperti diketahui, Shandong Kerui Petroleum & Gas Eqipment, Co. Ltd., adalah perusahaan internasional dan komprehensif yang berfokus pada pengembangan industri minyak & gas. Perusahaan kami berkantor pusat di Kota Dongying, di mana ladang minyak terbesar kedua di Cina, Ladang Minyak Shengli berada, memiliki lebih dari 8.000 karyawan di seluruh dunia.