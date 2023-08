Milenial Perlu Didorong Mempelajari Strategi Pengelolaan Keuangan dan Investasi

Head of Marketing DepositoBPR by Komunal Vera Rosana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Firma konsultansi global Deloitte pada tahun 2022 mengemukan fakta mengejutkan saat melakukan studi bertajuk Striving for balance, advocation for change : The Deloitte Global 2022 Gen Z & Millenial Survey.

Deloitte melaporkan bahwa hampir setengah dari milenial atau sekitar 47 persen di dunia membiayai kebutuhan hidupnya dari gaji mereka dan mengkhawatirkan kemampuan dalam menutupi pengeluarannya.

Selain itu, survei tersebut juga melaporkan bahwa 31 persen kaum milenial tidak yakin akan mampu pensiun dengan nyaman.

Untuk mengatasi masalah ini, Head of Marketing DepositoBPR by Komunal Vera Rosana mengatakan, milenial perlu didorong untuk mempelajari strategi pengelolaan keuangan sekaligus investasi dengan tepat agar mereka dapat meraih kemerdekaan finansial.

"Merdeka Finansial adalah kondisi keuangan seseorang yang dapat mencukupi biaya atau pengeluaran yang dibutuhkan seumur hidup, bahkan sampai dapat memenuhi kebutuhan utama dari keturunannya," kata Vera dalam keterangannya, Kamis (16/8/2023).

Definisi kemerdekaan finansial, kata Vera satu orang dengan lainnya berbeda sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai kehidupan mereka.

Misalnya, akan sangat berbeda kebutuhan finansial antara orang yang hidup di kota dengan desa, antara yang menikah dengan lajang, atau antara yang berniat memiliki anak lebih dari dua dengan yang memilih satu anak saja.

"Apapun tujuannya, penting bagi kaum milenial untuk menetapkan target tujuan kemerdekaan finansialnya terlebih dahulu karena tujuan akan menentukan pilihan strategi yang ditempuhnya yang akan membedakan pencapaian yang diraih kelak,” kata Vera.

Pun demikian, terdapat sejumlah pilihan strategi yang bisa ditempuh kaum milenial untuk mencapai kemerdekaan finansial versi mereka yakni mulai dari mengelola pengeluaran dengan baik, menerapkan pola hidup hemat, membatasi perilaku konsumtif, menerapkan kebiasaan menabung dan investasi dan meningkatkan penghasilan baik aktif maupun pasif.

“Karena yang menentukan hasil masing-masing individu adalah keinginan untuk terus belajar mengelola keuangan dengan baik, komitmen serta disiplin dalam menerapkan pilihan strategi yang sudah digariskan.

Tentu saja, akan lebih baik hasil pencapaian orang yang memiliki strategi finansial sederhana namun konsisten menerapkannya dibandingkan yang memiliki banyak strategi namun lalai dalam menjaga kedisiplinannya,” terang Vera.

Sejumlah kaum milenial pun telah berupaya untuk meraih kemerdekaan finansial.

Vera lebih lanjut menjelaskan, berdasarkan wawancara terbatas dengan sejumlah nasabah, pihaknya menemukan bahwa pola pengelolaan keuangan nasabahnya menjadi lebih tertata dengan baik setelah mereka rutin berinvestasi di DepositoBPR by Komunal.

“Memang, saat ini nasabah tersebut belum mencapai kemerdekaan finansial seperti yang diimpikan tapi kami melihat para nasabah tersebut sudah on the right track dengan progress ke arah kemerdekaan finansial setelah mengenal DepositoBPR by Komunal,” ujar Vera.

Vera meyakini dengan pengetahuan perencanaan keuangan yang baik sejak dini, komitmen dan disiplin dalam penerapan strategi keuangan, serta perhatian ekstra terhadap keamanan instrumen investasi, maka para nasabah milenial juga memiliki peluang besar untuk mencapai kemerdekaan finansial seperti yang mereka impikan.