Ganjar Dorong Hetero for Startup Ada di Seluruh Daerah, Perluas Lapangan Kerja

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berdiskusi dengan 35 finalis Hetero for Startup (HFS) Season 3 di rumah dinasnya Puri Gedeh, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.



Ia melihat banyak jebolan Hetero for Startup yang sukses menjalani bisnisnya, sekaligus memberikan dampak positif kepada masyarakat secara luas



"Ini merupakan capaian dan sesuai dengan awal mula dibentuknya Hetero for Startup," jelasnya kepada para finalis.

Hetero for Startup merupakan sebuah gerakan pemberdayaan kewirausahaan yang diinisiasi oleh Pemprov Jateng untuk membantu para entrepreneur untuk melakukan akselerasi dalam bisnisnya.

Dalam tiga tahun terakhir, program Hetero for Startup juga turut berkolaborasi dengan payung program keberlanjutan “Sampoerna Untuk Indonesia” dan program pemberdayaan UMKM PT HM Sampoerna Tbk., Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC).

Ganjar Pranowo merasa banyak alumni Hetero for Startup yang berhasil mengakselerasi bisnisnya.

Ke depan, dia berharap Hetero for Startup ada di seluruh daerah di Indonesia.



"Fasilitas seperti ini bisa terus diberikan kepada para pengusaha muda hingga pelosok daerah," kata dia.



Menurutnya, keberadaan creative hub seperti Hetero for Startup cukup penting bagi anak-anak muda untuk melakukan kreasi dan inovasi.

Sehingga, lanjut Ganjar, mereka bisa menjadi entrepreneur sukses.



"Buktinya sudah ada, anak-anak muda ini bisa berkreasi, dan menjadi entrepreneur," ucap Ganjar.



Berdasarkan data yang dia terima, dalam tiga tahun pelaksanaan, Hetero for Startup telah menjaring 4.126 bisnis dari 7 kategori (makanan dan minuman, fesyen dan kerajinan, teknologi, wellness, kreativitas, pertanian serta sumber energi terbarukan).



"Peserta Hetero for Startup tidak hanya dari Jateng, tapi juga seluruh Indonesia," paparnya.

Program ini juga efektif memperluas terciptanya lapanga kerja.



Salah satu finalis dari Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Fajri mengaku puas dengan program tersebut.

Menurutnya Hetero for Startup memberikan ruang bagi para pengusaha rintisan untuk belajar banyak hal.



"Di sini saya banyak belajar tentang fondasi dan hal-hal baru harus diketahui oleh pelaku usaha," kata dia.



Dia bercerita jika usaha rintisannya itu saat ini sudah mempunyai pegawai 70 orang.

Dari total pegawainya itu, sekitar 90 persen didominasi oleh ibu rumah tangga.



“Di Hetero ini kita bisa banyak belajar soal literasi keuangan, marketing. Kita juga belajar bersama mentor-mentor yang sangat luar biasa yang juga sangat expert, sehingga banyak sekali yang bisa kita dapatkan,” ucapnya.



Sementara Ketua Project Leader Program Hetero for Startup Season 3, Agung Prambudi menambahkan, program ini merupakan sebuah gerakan pemberdayaan kewirausahaan.



"Ini sebagai wadah untuk membantu para entrepreneur untuk melakukan akselerasi dalam bisnisnya," kata dia.



Program Hetero for Startup Season 3 juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Jateng dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.



"Jadi dukungan pemerintah sangat baik," paparnya.