Pangeran Harry Murka saat Kakaknya Tanya Soal Meghan Markle: Kamu Pikir Kamu Siapa?

TRIBUNNEWS.COM - Keretakan hubungan dua cucu Ratu Elizabeth II, Pangeran William dan Pangeran Harry, kerap dihubungkan dengan jalinan asmara Harry dan Meghan Markle.

Sebuah buku baru yang terbit pada 30 November lalu mengungkapkan kemarahan Harry saat ditanya kakaknya soal Meghan Markle.

Insiden itu tertuang dalam buku karya Christopher Andersen, Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, dan Meghan.

Di dalamnya, Andersen mengungkapkan cerita dari sumber orang dalam Istana Inggris soal keretakan kakak beradik tersebut.

Pangeran William dan Pangeran Harry meresmikan patung ibu mereka, Putri Diana di The Sunken Garden di Istana Kensington, London pada 1 Juli 2021. (Dominic Lipinski / POOL / AFP)

"Pangeran Harry sangat marah ketika kakak laki-lakinya, Pangeran William, mempertanyakan hubungan cepatnya dengan Meghan Markle sampai dia (Harry) berkata, 'Kamu pikir kamu ini siapa?'" menurut Page Six, dikutip Tribunnews dari Marie Clarie, Senin (13/12/2021).

"Diduga kemarahan itu terjadi pada September 2017 ketika Harry mengindikasikan bahwa dia akan melamar pacar Amerika-nya," lanjut cerita itu.

Hal tersebut, kata buku, mendorong Pangeran William untuk bertanya alasan adiknya itu terburu-buru meminang Meghan.

Menurut Andersen, orang-orang terdekat mengkhawatirkan Harry tak lama setelah dia pergi kencan buta dengan Meghan Markle pada Juli 2016.

"Salah satu orang yang skeptis adalah pamannya, Earl Spencer—saudara mendiang Putri Diana—yang diminta William untuk menegaskan pendapatnya bahwa sejoli itu harusnya tak buru-buru," lapor Page Six.

Menurut Andersen, langkah William ini justru memperkeruh hubungannya dengan Harry.