Putin Pecat Jenderal Kepala Angkatan Udara Rusia, Surovikin Ditangkap Terkait Pemberontakan Wagner

Vladimir Putin Pecat Jenderal kepala Angkatan Udara Rusia, Sergei Surovikin Ditangkap Terkait Pemberontakan Wagner

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia, Vladimir Putin dilaporkan memberhentikan Jenderal, Sergei Surovikin sebagai kepala Angkatan Udara Rusia, Rabu (23/8/2023).

Pemecatan Sergei Surovikin ini terjadi dua bulan setelah pemberontakan tentara bayaran Grup Wagner pada Juni silam.

Kantor berita Rusia, RIA Novosti, mengutip sumber anonim menyebut pemecatan ini terkait aksi Grup Wagner pimpinan Yevgeny Prigozhin memberontak terhadap komando militer Rusia.

Apa hubungan Surovikin dan Wagner?

Baca juga: Jet Bomber Supersonic Tu-22M3 Meledak, Intelijen Inggris: Ukraina Menyerang dari Dalam Wilayah Rusia

Pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada The New York Times bahwa Surovikin dianggap tahu rencana pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin untuk melancarkan pemberontakan.

Pasca-pemberontakan Wagner yang akhirnya bisa digagalkan secara 'damai' itu, keberadaan Surovikin sempat tidak diketahui hingga kini.

Dia terakhir terlihat di dalam sebuah video viral yang mendesak para pejuang Wagner untuk mundur saat berkonvoi menuju Moskow untuk menggulingkan kepemimpinan militer Rusia pada 23-24 Juni.

Media Rusia, The Moscow Times melaporkan beberapa hari kemudian bahwa Surovikin ditangkap setelah pemberontakan tersebut.

Adapun Kementerian Pertahanan Rusia dan Kremlin belum mengomentari laporan penangkapan Surovikin.

“Mantan Panglima Angkatan Udara Rusia Sergei Surovikin saat ini dicopot dari jabatannya,” kata sumber RIA Novosti.

Surovikin “sementara” digantikan oleh wakilnya, Kolonel Jenderal Viktor Afzalov, tambah sumber itu.

Jenderal Sergei Surovikin (Pravda)

Pemimpin redaksi stasiun radio Ekho Moskvy yang ditutup, Alexei Venediktov, yang sebelumnya melaporkan keadaan Surovikin, mengatakan pada Selasa bahwa pemecatan itu dilakukan berdasarkan keputusan presiden

Tetapi laporan itu tidak menyebutkan sumber informasi pemecatan ini.

"Jenderal itu dipindahkan ke tempat lain," menurut sebuah sumber anonim.

"Dia saat ini sedang dalam 'liburan pendek'," kata sumber lain anonim yang dikutip oleh situs berita RBC Rusia.

Sebagai informasi, Sergei Surovikin dipandang sebagai perantara utama antara Grup Wagner selaku kontraktor keamanan (private military company/perusahaan komersial jasa keamanan) dan Kementerian Pertahanan Rusia.