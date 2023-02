Manfaat Konsumsi Sari Buah Apel untuk Kesehatan Otak dan Menu Diet 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Buah apel mengandung berbagai nutrisi seperti Vitamin C, vitamin B kompleks – B-6, thiamin dan riboflavin, serat makanan, fitonutrien, kalium, zat besi, kalsium dan fosfor.

Dilansir dari Dikutip dari bbcgoodfood.com, apel mengandung pektin, serat alami yang ditemukan pada tumbuhan dan penelitian terbaru oleh European Journal of Nutrition menemukan bahwa makan apel utuh yang kaya pektin memiliki efek penurunan kolesterol yang sehat.

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics juga menunjukkan bahwa mengkonsumsi sekitar 75 gram apel kering atau sekitar dua apel membantu mengurangi kolesterol pada wanita pascamenopause.

Penelitian oleh American Journal for Clinical Nutrition menemukan makan apel memiliki risiko lebih rendah terkena beberapa penyakit kronis, termasuk penyakit jantung dan bahkan asma.

Tidak hanya dalam bentuk buah-buahan, kini di pusat perbelanjaan tersedia berbagai produk sari apel yang manfaatnya tidak beda jauh dengan produk buah dan dipercaya kandungan tidak jauh berbeda.

Kandungan flavonoid dan asam fenolik yang ada dalam jus apel merah terbukti efektif dapat mencegah perkembangan tumor dan sel kanker yang diketahui dari studi yang dilakukan oleh Universitas Federal Sao Paulo (Braslil) yang menemukan bahwa keberadaan fitokimia dan antioksidan dalam jus apel merah dapat bertindak melawan karsinogenesis.

Pusat Penelitian Kanker Jerman menemukan bahwa konsumsi rutin buah utuh atau jus apel dapat mengurangi risiko kanker paru-paru dan usus besar.

Melihat manfaat ini, tak berlebihan apabila buah apel atau sari buah apel banyak dikonsumsi di Indonesia karena kandungan yang ada di dalamnya cukup baik untuk mencegah hipertensi, anemia dan kanker, memperkuat fungsi paru-paru dan imunitas tubuh.

"Sari buah apel juga sangat baik meningkatkan kesehatan otak, anti penuaan, serta bagus untuk kulit sehat dan cocok sebagai menu diet," kata Ila Kristiawati, Head of Fresh Hero Supermarket saat peluncuran Hiclean Apple Juice di Indonesia di Jakarta belum lama ini.

Namun, sari buah apel yang baik juga sangat ditentukan di mana pohon apel itu ditanam karena sangat berpengaruh terhadap kualitas buah hingga akhirnya berimbas pada kandungan gizinya.

Salah satu produksi apel yang dipercaya adalah apel yang buahnya berasal dari wilayah Cheongsong Korea Selatan, sebuah kawasan bebas polusi dengan udara bersih dan air jernih terbaik yang menghasilkan lebih dari 42.000 ton apel per tahun.

Apel Cheongsong melalui proses praktik pertanian ramah lingkungan sehingga memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh.

Melihat kualitas rasa dan manfaat dari Apel Cheongsong, Hero Supermarket berkolaborasi dengan PT Ways Trading Indonesia sebagai Cheongsong Apple Distribution Center untuk menghadirkan Hiclean Apple Juice dari Cheongsong, Korea di Indonesia.

"Hiclean Apple Juice merupakan jus kemasan dengan 100 persen sari buah Apel Cheongsong sehingga memilikii rasa asli apel segar," kata Director PT Ways Trading Indonesia, Kim Kap Han.

Ila Kristiawati menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, permintaan produk sehat berkualitas meningkat karena dampak pandemi yang membuat pelanggan menjadi lebih peduli terhadap kesehatan mereka.