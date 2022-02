Langkah Kemendagri Internalisasi Core Values Ber-AKHLAK Secara Masif Mendapat Apresiasi

Founder ESQ Training Ary Ginanjar memberikan paparan dalam acara internalisasi dan implementasi core value BUMN yakni AKHLAK di lingkungan Holding Perasuransian dan Penjaminan, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Nilai-nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK) tersebut diharapkan dapat di implementasikan di lingkungan kerja BPUI sebagai Holding Perasuransian dan Penjaminan. TRIBUNNEWS/HO

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar pembangunan karakter Ary Ginanjar Agustian mengapresiasi upaya kongkret Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan implementasi Core Values BerAKHLAK yang di launching oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

"Mendagri telah menyampaikan serangkaian sistem dan upaya-upaya dan pencegahan penyimpangan di lingkungan Kemendagri, namun saya mengapresiasi ingatan dari Mendagri yaitu sebaik apapun sistem pencegahan sebaik apapun inovasi yang dilakukan namun pelaksananya adalah manusia biasa yang memerlukan benteng penguat moral dalam melaksanakannya," kata Ary dalam keterangannya, Jumat (25/2/2022).

Ary Ginanjar Agustian yang juga merupakan founder dari Emotional and Spiritual Quotient (ESQ) Leadership Center mengapresiasi serangkaian upaya dan langkah kongkret Kemendagri melakukan internalisasi secara masif Core Values BerAKHLAK ini.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta jajaran Kemendagri untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dalam bekerja melayani rakyat.

Hal itu disampaikan pada acara yang bertajuk 'Kemendagri BerAKHLAK: Transformasi Budaya Kerja di Era 4.0', yang digelar secara luring dan daring di Jakarta, pada Rabu (23/2/2022).

"Mari kita jalankan sama-sama dengan baik dan saya sudah sampaikan banyak kepada teman-teman, Selain merubah sistem juga adalah merubah perilaku. Sistem sehebat apapun juga pasti ada celahnya," kata Tito.

"Sistem sebaik apapun juga tetap berlaku The Man Behind The Gun, di mana senjata sehebat apapun tetap tergantung siapa yang orang yang memakainya," tambahnya.

Menurut Tito, cara pertama mengubah sistem adalah dengan adanya teknologi yang saat ini formasinya menggunakan keterbukaan.

"Keterbukaan jangan menjadi musuh, tapi justru kita buat keterbukaan itu menjadi lebih dipercaya publik," jelasnya.