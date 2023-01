Asia Tenggara Rawan Aksi Perompakan, Ini Usulan Solusi dari Akademisi Kampus

Istimewa

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama), Dr. Ryantori pada konferensi internasional di Hanoi Law University, Vietnam bertajuk Cooperarion between Vietnam and Southeast Asian Countries in the Fight against Crime mengatakan, kasus bajak laut di Asia Tenggara adalah kasus khusus.