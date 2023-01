Siap-Siap, Asia EV Leadership Summit 2023 Jakarta Segera Digelar!

TRIBUNNEWS.COM - Asia EV Leadership Summit 2023 Jakarta akan segera digelar pada 17 Maret 2023 di Holiday Inn Hotel Kemayoran Jakarta. Konferensi ini akan mempertemukan stakeholder di bidang eMobility untuk membahas perkembangan dan masa depan transportasi listrik di Indonesia.

Tamu pembicara yang akan hadir diantaranya adalah KADIN, Dewan Energi Nasional (DEN), Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), SWAP, SporaEV, ALVA, Hyundai, Wuling, NIO, McKinsey & Company dan lainnya.

Pokok pembahasan dalam Asia EV Leadership Summit & Tech Show 2023 meliputi, Becoming the Global EV battery production hub, Designing for the New: Trends in Electric Vehicle Design, How EVs open new opportunities for Human machine interface (HMI) and vehicle interior design, Trends Watch: Winning the BEV Battle by advanced driver-assistance system, Designing ADAS for Southeast Asia Roads & Markets Accelerate Charging Infrastructure Investment to Boost EV Adoption, EV Battery Technology: The Road To A Breakthrough.

Konferensi ini juga akan menyajikan pameran teknologi untuk sektor Transportasi Listrik. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran, pembicara, dan agenda acara dapat dilihat di sini: https://escom-events.com/asiaevtechindonesia

Daftar sekarang melalui: https://qingflow.com/f/24153ad6