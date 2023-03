Menhan Prabowo dan Najwa Shihab Diskusi Negara dan Masa Depan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan jurnalis senior, Najwa Shihab di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Kamis (2/3/2023).

Keduanya berdiskusi empat mata mengenai negara dan masa depan.

"Have you had your lunch?" kata Prabowo kepada Najwa sebelum berdiskusi, seperti dikutip Kamis.

Prabowo bersama Najwa berdiskusi di ruang kerja Prabowo.

Prabowo pun memberikan buku 'Kepemimpinan Militer' karya Prabowo sebagai cendera mata.

"Thank you so much Pak, it's an honor for me," kata Najwa.“Bicara negara dan masa depan,” imbuh Najwa.

Momen akrab tersebut pun kemudian diunggah Prabowo di akun instagram pribadinya.

Dalam takarir, ia mengucapkan terima kasih atas kunjungan pendiri media Narasi tersebut.

"Diskusi bersama Mba Nana @najwashihab. Terima kasih sudah berkunjung ke kantor saya di Kementerian Pertahanan RI," tulis Prabowo.