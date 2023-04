TRIBUNNEWS.COM - Inilah 40 Ucapan Selamat Paskah 2023 dalam Bahasa Inggris lengkap dengan terjemahannya.

Paskah adalah hari raya bagi umat Kristiani yang jatuh pada hari ini, Minggu 9 April 2023.

Peringatan Hari Paskah 2023 merupakan perayaan kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga setelah penyaliban.

Pada hari ini umat Kristiani diharapkan dapat menyambut suka cita pada momen Paskah 2023.

Dalam rangka memperingati Selamat Paskah 2023, membagikan ucapan dalam bahasa Inggris di media sosial dapat menjadi cara.

Adapun cara memberikan ucapan Selamat Paskah 2023 dalam Bahasa Inggris, yang Tribunnews himpun dari beberapa sumber sebagai berikut:

1.Happy Easter 2023! May this beautiful day be a testimony to God's love and glory.

Artinya: Selamat Hari Paskah 2023! Semoga hari yang indah ini menjadi kesaksian akan kasih dan kemuliaan Tuhan.

2. May God shower you with blessings, love, and peace this Easter 2023.

Artinya: Semoga Tuhan menghujani Anda dengan berkat, cinta, dan kedamaian Paskah 2023 ini.

3. Have a blessed holiday filled with happiness, love, and faith.

Artinya: Semoga liburan penuh berkah dipenuhi dengan kebahagiaan, cinta, dan iman.

4. It's time to celebrate His greatest miracle of all. Happy Easter 2023!

Artinya: Saatnya merayakan keajaiban terbesar-Nya. Selamat Hari Paskah 2023!