Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Puluhan Tokoh Nasional Ajukan Amicus Curiae ke MK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Puluhan figur nasional dari berbagai kalangan menyampaikan Amicus Curiae ke Mahkamah Konsitusi (MK), Jumat (9/6/2023).

Amicus curiae disampaikan menjelang putusan sistem Pemilu, di mana langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024.

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari, menjelaskan Amicus Curiae atau biasa juga dikenal dengan Sahabat Pengadilan merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga di luar perkara dan merasa berkepentingan untuk berpartisipasi tanpa menjadi pihak berperkara.

"Amicus Curiae berisi opini dan pandangan atas suatu kasus yang sedang berlangsung," kata Feri, melalui keterangan pers tertulis, Sabtu (10/6/2023).

Kata Feri, dalam Amicus Curiae, para tokoh nasional menyampaikan bahwa lebih dari 80 persen masyarakat Indonesia menyatakan setuju dengan sistem proporsional terbuka.

Bahkan, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dan Saiful Mujani Research & Consulting yang dilakukan pada bulan Mei 2023, menemukan mayoritas pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai pendukung proporsional tertutup juga mendukung sistem proporsional terbuka dengan tingkat dukungan hingga 73%.

“Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menyatakan sistem proporsional terbuka sesuai dengan UUD 1945. Bahkan dalam pertimbangannya MK menilai bahwa peran partai politik dalam proses rekrutmen telah selesai dengan ditentukannya calon yang didaftarkan. MK menilai keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan partai politik,” ucap Feri Amsari, salah satu Sahabat Pengadilan yang merupakan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Feri mengatakan, para tokoh nasional meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka dengan menolak permohonan Para Pemohon Perkara yang teregister dengan nomor 114/PUU-XX/2022 itu.

Permohonan Para Pemohon dibantah di dalam Amicus Curiae, yang diajukan oleh 26 tokoh nasional, yakni:

1. Adnan Topan Husodo (Koordinator Indonesia Corruption Watch)

2. Amir Syamsuddin (Menteri Hukum dan HAM tahun 2011-2014)

3. Bambang Soetono (Dewan Yayasan Shalahuddin Budi Mulia Yogyakarta)

4. Bambang Widjojanto (Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi)

5. Bivitri Susanti (Pengajar STHI Jentera)

6. Busyro Muqoddas (Advokat)

7. Dadang Tri Sasongko (Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia 2013-2020)

8. Denny Indrayana (Wakil Menteri Hukum dan HAM tahun 2011-2014)

9. Din Syamsuddin (Chairman of Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilization)

10. Emerson Yuntho (Advokat)

11. Faisal Basri (Ekonom Senior)

12. Feri Amsari (Dosen Fakultas Hukum Univ. Andalas)

13. Haris Azhar (Dosen HAM STHI Jentera)

14. Iwan Satriawan (Advokat dan Dosen FH Univ. Muhammadiyah Yogyakarta)

15. M. Iriana Yudiardika (Advokat)

16. Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)

17. Refly Harun (Ahli Hukum Tata Negara)

18. Rocky Gerung (Akademisi)

19. Saut Situmorang (Penulis)

20. Sigit Riyanto (Dosen FH Univ. Gadjah Mada)

21. Totok Dwi Diantoro (Dosen FH Univ. Gadjah Mada)

22. Trisno Raharjo (Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah)

23. Usman Hamid (Dosen STHI Jentera dan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia)

24. Yunus Husein (Ketua STHI Jentera 2015-2020 & Kepala PPATK 2002-2011)

25. Zainal Arifin Mochtar (Dosen FH Univ. Gadjah Mada)

Untuk diketahui, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sedang dimohonkan pengujian ke MK oleh para Pemohon yang merupakan anggota partai politik yang sudah terdaftar sebagai peserta pemilu pada 2024 nanti.

Baca juga: Pakar Kepemiluan: Sistem Proporsional Terbuka Atau Tertutup, Parpol Tetap Lakukan Money Politic

Di antaranya, yakni Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.

Para Pemohon mengajukan uji materil pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem proporsional terbuka di Undang-Undang Pemilihan Umum.

Menurut Para Pemohon, sistem pemilu proporsional terbuka akan melemahkan pelembagaan sistem kepartaian.

Loyalitas calon anggota legislatif yang terpilih cenderung lemah dan tidak tertib pada garis komando partai politik.

Selain itu, Para Pemohon juga berpandangan seharusnya ada kewenangan partai untuk menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil partai di parlemen.

Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal-pasal yang mengatur sistem proporsional terbuka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila MK mengabulkan permohonan ini maka masyarakat Indonesia hanya akan mencoblos partai politik karena tidak ada lagi nama-nama calon anggota legislatif di surat suara pada Pemilu 2024.