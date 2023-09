Raih Rekor MURI, Bos Indodax Jadi Orang Pertama di RI Raih Gelar S2 Ilmu Blockchain

HO

CEO Indodax, Oscar Darmawan meraih rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai orang pertama di Indonesia yang memiliki gelar Master of Science in Blockchain and Digital Currency. Ia meraih gelar sarjana strata 2 ini dari Universitas Nicosia dan piagam rekor MURI diserahkan di diserahkan di Galeri MURI Jakarta, Rabu (6/9/2023) .