Dukung Gelaran Indonesia Auto Speed Festival 2023, Bamsoet: Lebarannya Kegiatan Otomotif Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo mendukung penyelenggaraan Indonesia Auto Speed Festival (IASF) 2023, pada 2-3 September 2023 di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor.

Gelaran ini merupakan hasil kolaborasi Mercedes Benz Club Indonesia (MB Club Ina), Jakarta Storm Speed (JSS), dan Gazpoll Racing Team yang bertujuan untuk mendukung kegiatan sport tourism di Indonesia, khususnya di kawasan Sentul dan sekitarnya.

"IASF 2023 akan memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) melalui parade seribu mercy di lintasan Sirkuit Internasional Sentul. Dalam IASF 2023 juga akan diselenggarakan inagurasi pengurus MB Club Ina 2023-2025, serta peresmian kegiatan balap Mercedes Benz One Make Race yang akan rutin diselenggarakan setiap tahun."

Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet dalam konferensi pers persiapan IASF 2023, di Black Stone Garage, Hang Jebat 4, Jakarta Selatan, pada Minggu (20/8/2023).

Lebih lanjut ia menjelaskan, kegiatan ini terinspirasi dari event Goodwood Festival of Speed di Inggris, sehingga penyelenggaraan IASF 2023 akan sangat meriah karena menyatukan berbagai unsur otomotif dari mulai dunia balap hingga gaya hidup dan menjadikannya sebagai "Lebarannya Kegiatan Otomotif Indonesia".

Sebagai informasi, kegiatan olahraga otomotif dalam IASF 2023 akan diikuti 300 lebih pembalap yang tersebar di berbagai cabang olahraga seperti Drag Race, Sprint Rally, Offroad Racing, Touring, Time Rally, Time Attack dan Celebrity Hotlap. Selain itu, nantinya panitia juga menyiapkan olahraga di luar otomotif dengan menghadirkan Bakset 3x3.

"Sedangkan untuk kegiatan festival antara lain terdapat Community Gathering, Exhibition, Fun Karting, Camping Ground, Food and Beverages UMKM, and Entertainment. Untuk Exhibition, antara lain terdiri dari Gymkhana; Sport, Premium, and Unique Car; Electric Cars and Motorcycles, serta classic cars," jelas Bamsoet.

Lebih lagi Bamsoet menerangkan, Food and Beverages UMKM merupakan Festival Kuliner Nusantara yang melibatkan berbagai UMKM. Selain kuliner, UMKM juga dilibatkan untuk menjual berbagai merchandise, onderdil, dan sparepart untuk memenuhi kebutuhan para pegiat otomotif.

"Selama penyelenggaraan IASF 2023 pada 2-3 September 2023, para peserta bisa camping di dalam kawasan area Sirkuit Internasional Sentul. Sehingga mereka bisa saling berinteraksi dan mengenal satu sama lain. Menjadikan event ini tak hanya sekadar event otomotif, melainkan juga event kebangsaan karena mampu merekatkan ikatan soliditas para pesertanya" pungkas Bamsoet.

Diketahui, konferensi pers ini turut dihadiri Ketua Panitia IASF 2023 Arief Gunawan, Founder/Ketua JSS Adi Yunadi, Ketua Umum Gazpoll Racing Team Tomi Hadi, Presiden MB Club Ina Yoga Mahardhika, dan Dewan Kehormatan MB Club Ina Nono Soedewo. (*)

