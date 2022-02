Thumbnail video musik Didi Kempot - Kalung Emas [OFFICIAL]. Ilustrasi Chord Dasar Kalung Emas - Didi Kempot, Kunci Gitar dari C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Kalung Emas dari Didi Kempot.

Chord Kalung Emas - Didi Kempot

[Intro] C Em F G

[Verse 1]

C Em

Kalung emas sing ono gulumu

F G C

Saiki wis malih dadi biru

Dm G

Luntur koyo tresnamu

Em Am

Luntur koyo atimu

F Dm Bb G

Saiki kowe lali karo aku..

[Verse 2]

C Em

Kalung emas kui mbiyen tak tuku

F G C

Tak pasrahke mung kanggo sliramu

Dm G

Gedhe roso tresnaku

Em Am

Yo mung kanggo sliramu

F G C

Ra nyono kowe lali karo aku

[Chorus]

G Am Em

Loro atiku..atiku keloro loro

F G C

Rasane nganti tembus ning dhodo

[Interlude] Dm G C

G Am Em

Nangisku iki..Mergo kowe sing njalari

F D G

Kebangeten opo salahku iki

C Fm G

Opo dosaku iki..

[Interlude] C Em F G C

Dm G Em Am F Dm Bb G

[Verse 2]

C Em

Kalung emas kui mbiyen tak tuku

F G C

Tak pasrahke mung kanggo sliramu

Dm G

Gedhe roso tresnaku

Em Am

Yo mung kanggo sliramu

F G C

Ra nyono kowe lali karo aku

[Chorus]

G Am Em

Loro atiku..atiku keloro loro

F G C

Rasane nganti tembus ning dhodo

G Am Em

Nangisku iki..Mergo kowe sing njalari

F D G

Kebangeten opo salahku iki

C Fm G C

Opo dosaku iki..

