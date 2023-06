Film Animasi Spider-Man: Across The Spider-Verse Bisa untuk Alternagtif Nonton di Libur Sekolah

Spider-Man: Across The Spider-Verse bisa jadi pilihan tontonan hiburan anak-anak di libur sekolah.

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyambut liburan sekolah semester genap Juni hingga Juli 2023, Sony Pictures kembali menghadirkan Spider-Man: Across The Spider-Verse sebagai tontonan hiburan anak-anak.

Film ini akan ditayangkan di Supermal Karawaci Tangerang, Banten pada 31 Mei hingga 9 Juli 2023 sebagai lanjutan dari rangkaian Spider-Verse saga.

Marketing Director Sony Pictures Entertainment Indonesia, Nita Astara berharap para penikmat film, khususnya keluarga bisa menikmati dan menyukai film animasi tersebut.

"Spider-Man sudah mulai tayang hari ini. Mudah-mudahan semua menyukai filmnya, karena film Spider-Man: Across The Spider-Verse aman ditonton oleh semua usia," kata Nita, dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Penggemar Spider-Man pun dapat bergabung dalam Community Events bersama Breakdown Channel Universe untuk membahas easter egg pada Spider-Verse saga.

Direktur Supermal Karawaci Eddy mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan Sony Pictures dalam menayangkan film ini untuk menemani momen liburan anak bersama keluarga.

"Kami sangat antusias untuk menghadirkan Spider-Man: Across The Spider-Verse. Kami ingin memberikan pengalaman yang berkesan kepada para pengunjung dalam menikmati waktu bersama keluarga, terutama pada momen liburan sekolah kali ini," kata Eddy.

Dalam pembukaan event tersebut, anak-anak pejuang kanker di Lentera Pejuang Kanker pun turut dapat menyaksikan tayangan film ini.

Karena sebagai anak-anak, mereka pun membutuhkan hiburan dan keceriaan selayaknya anak-anak pada umumnya.

Baca juga: Jadwal Tayang Spider-Man: Across the Spider-Verse di Palembang dan Balikpapan Hari Ini, 31 Mei 2023

"Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan mengundang anak-anak penderita kanker untuk menyaksikan aksi Spider-Man dalam film Spider-Man: Across The Spider-Verse di studio XXI sebagai bentuk support moril," jelas Eddy.

Founder Yayasan Lilin Pelita Kasih yang menaungi Lentera Pejuang Kanker, Violin Leony Wijaya mengucapkan terima kasih.

Baca juga: Mengaku Termasuk Tipe Pria Serius, Calvin Jeremy Ingin Main Film Komedi

"Terima kasih telah mengundang kami dalam event Spider-Man: Across The Spider-Verse ini," kata Violin. Spider-Man: Across The Spider-Verse ini digelar pada 31 Mei hingga 9 Juli mendatang.