Tips Aman Hindari Penipuan Saat Top Up Game

Ilustrasi. Warunk Gamers, platform penyedia layanan digital 24 jam dengan fokus utama produk top up game.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para pencinta game pasti tidak asing dengan istilah top up game. Top up game merupakan cara membeli mata uang berbayar dalam sebuah permainan.

Dengan melakukan top up, setiap karakter yang diperankan bisa melakukan pembelian berbagai aksesori berbayar, yang mampu memberikan berbagai keunggulan untuk para gamers.

Akan tetapi, tahukah Tribunners bahwa penipuan juga bisa terjadi dalam aktivitas top up game. Kebanyakan dimulai dari harga yang lebih murah untuk menggaet calon pembeli.

Penjual biasanya menyuruh para pembelinya mentransfer sejumlah uang ke rekening milikinya, karena pembeli sudah tergiur harga miring, biasanya tak banyak memikirkan rekening siapa yang akan mereka transfer.

Alih-alih mendapat mata uang game dari hasil top up, pembeli malah diblokir dan penjual lari menghilangkan jejak.

Maka dari itu, untuk terhindar dari modus penipuan seperti ini, berikut tips agar dapat terhindar dari penipu jasa top up game.

1. Jangan Tergiur Harga Murah

Mungkin sebagian jasa top up game resmi ada yang menjual harga lebih murah dibanding harga resminya. Tapi hal yang perlu diwaspadai adalah jika harga tersebut dijual dengan harga miring yang jauh dari harga resminya.

Calon pembeli jangan langsung tergiur dengan harga tersebut. Tetap pertimbangkan harga yang ditetapkan penjual, dengan harga resmi yang ada di platform gamenya sendiri ya.

2. Pastikan Beli di Jasa Top Up yang Legal

Selain gamer bisa top up game dengan menggunakan aplikasi di game nya sendiri. Pengisian atau top up bisa juga melalui jasa top up game.

Namun yang perlu diperhatikan adalah pastikan jasa top up tersebut sudah legal dan berbadan hukum, pastikan tidak membeli di situs-situs yang tidak jelas.

Perusahaan yang bergerak di industri game online yang mampu memenuhi kebutuhan top up bagi para penggemar game online diantaranya Warunk Gamers.