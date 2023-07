Gandeng Partner Lokal, Zettagrid Mantapkan Bisnis Cloud di Indonesia

Penghargaan Best Competency Partner of the Year FY2022 kepada Zettagrid pada Acara Veeam ProPartner Summit 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adopsi layanan cloud oleh perusahaan dan sektor industri semakin luas di Indonesia untuk mendukung efisiensi bisnis yang semakin kompleks, sekaligus menghemat biaya belanja teknologi informasi oleh perusahaan.

Besarnya potensi pasar cloud di Tanah Air juga membuat banyak perusahaan cloud computer internasional menggarap pasar lokal.

Seperti Zettagrid, salah satu perusahaan pemain utama layanan cloud di Australia sejak 2010 mulai menggarap pasar Indonesia dengan menggandeng mitra lokal PT Arupa Cloud Nusantara.

Kerjasama yang dijalin kedua perusahaan sejak 2017 membawa bisnis layanan cloud computing Zettagrid tumbuh pesat dengan spesialisasi dalam Infrastructure as a Service (IaaS), Backup as a Service (BaaS), dan Disaster Recovery as a Service (DRaaS) dengan penggunaan yang mudah, skalabilitas yang tinggi, dan ketersediaan yang optimal.

Country Manager Zettagrid Indonesia Reza Kertadjaja mengatakan, baru-baru ini Zettagrid Indonesia meraih predikat Best Competency Partner of the Year FY2022 pada Acara Veeam ProPartner Summit 2023.

Zettagrid menunjukkan keunggulan kompetensidalam beragam solusi Veeam, termasuk Offsite Backup, Disaster Recovery as a Service, Managed Service Provider Backup, dan Backup as a Service for Office365.

Solusi-solusi Veeam yang disajikan ini telah dirancang sebagai layanan cloud yang memberikan keleluasaan kepada para pelanggan untuk menikmati layanan tersebut sesuai kebutuhan, dan juga menyediakan konsultasi tanpa persyaratan investasi dalam perangkat hardware, software hingga maintenance.

"Zettagrid Indonesia akan terus memperkuat kemitraannya dengan Veeam guna memberikan solusi terbaik di industri cloud dan mendukung pertumbuhan bisnis dalam era digital yang terus berkembang," ujar Reza dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, 31 Juli 2023.

Penyerahan penghargaan Best Competency Partner of the Year FY2022 dilakukan oleh Andreas Kagawa, Country Manager Veeam Indonesia, kepada Reza Kertadjaja, Country Manager Zettagrid Indonesia.

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas dedikasi tim Zettagrid Indonesia dalam memiliki uji sertifikasi dan kompetensi yang lebih unggul dibandingkan partner Veeam lainnya sehingga menjadi pembuktian komitmen Zettagrid Indonesia untuk menjadi partner terpercaya dan terbaik dalam memberikan solusi bisnis.

"Penghargaan ini memperkuat komitmen kami dalam menyediakan solusi cloud terbaik dan menjamin keamanan data yang optimal bagi para pelanggan kami, dan kami akan terus berupaya untuk memberikan layanan yang unggul dan inovatif," ungkap Reza.

Zettagrid Indonesia saat ini terdaftar sebagai Platinum Partner Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) dan sebelumnya pernah meraih penghargaan Veeam Innovation, Veeam Launch Partner, dan Veeam Cloud Provider Partner of the Year.