Nggak Cuma Jadi Film Terbaik, Everything Everywhere All at Once Sabet Nominasi Ini!

Poster Film Everything Everywhere All at Once

TRIBUNNEWS.COM- Oscar atau Academy Awards merupakan ajang penghargaan film amerika yang digelar setiap satu tahun sekali. Total ada 23 kategori yang dilombakan dalam Oscar 2023. Acara bergengsi ini telah dilaksanakan di Dolby Theatre Los Angeles, Minggu (12/3) malam waktu setempat.

Film yang membawa premis unik tentang petualangan di semesta paralel, Everything Everywhere All at Once berhasil mendominasi dengan mendapatkan 11 nominasi di Oscar 2023. Dari 11 nominasi tersebut, Everything Everywhere All at Once membawa pulang tujuh Piala Oscar. Berikut tujuh piala yang berhasil dibawa pulang oleh film Everything Everywhere All at Once:

1. Film terbaik

Menjadi kategori nominasi paling prestise, Everything Everywhere All at Once berhasil memenangkan kategori Best Pictures atau film terbaik di Oscar 2023.

Ditulis dan disutradarai oleh Daniel Kwan dan Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once bersaing dengan film All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Iniherin, Elvis, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness, dan Women Talking.

2. Aktris terbaik

Michelle Yeoh merupakan aktris pemain di film Everything Everywhere All at Once yang berhasil mendapatkan piala Oscar dalam kategori aktris terbaik. Aktingnya yang sangat apik ini akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan.

Yeoh berhasil unggul dari aktris lain seperti Cate Blanchett untuk Tar, Michelle Williams untuk The Fabelmans, Andrea Riseborough untuk To Leslie, dan Ana de Armas untuk Blonde.

Ia juga menjadi wanita Asia pertama yang berhasil memenangkan kategori aktris terbaik di Oscar 2023.

3. Sutradara terbaik

Daniel Kwan dan Daniel Scheinert, duo yang dikenal sebagai "the Daniels", berhasil memenangkan Oscar dengan kategori ‘sutradara terbaik’ untuk Everything Everywhere All at Once di Academy Awards di Los Angeles.

4. Aktor pendukung terbaik

Ke Huy Quan berhasil memenangkan kategori Best Actor in Supporting Role atau aktor pendukung terbaik dalam Oscar 2023 berkat perannya di Everything Everywhere All at Once.

Kemenangan Ke Huy Quan ini menjadi kemenangan yang pertama kali baginya setelah puluhan tahun tak berkecimpung di Hollywood dan sempat merasa tersisihkan.

5. Aktris pendukung terbaik

Jamie Lee Curtis berhasil mendapatkan penghargaan sebagai aktris pendukung terbaik di ajang Oscars 2023 dalam film Everything Everywhere All at Once. Kategori tersebut berhasil ia dapatkan dengan mengalahkan empat nominasi lainnya yaitu, Angela Bassett, Hong Chau, Kerry Condon, dan Stephanie Hsu.

6. Penyuntingan terbaik

Film ini juga berhasil memenangkan nominasi Best Editing. Paul Rogers berhasil memenangkan penghargaan untuk penyuntingan film terbaik untuk karyanya di Everything Everywhere All at Once yang merupakan film keduanya.

Menariknya, Rogers beserta timnya mengedit film tersebut dari rumah selama lockdown COVID-19.

7. Naskah orisinal terbaik

Film yang ditulis dan disutradarai oleh Daniel Kwan dan Daniel Scheinert ini juga berhasil mendapatkan piala Oscar dengan kategori Best Original Screenplay. Kategori ini menjadi kategori ketujuh yang berhasil diperoleh film Everything Everywhere All at Once.

Penasaran seperti apa filmnya? Jika kamu belum menonton film ciamik karya Daniel Kwan and Daniel Scheinert ini, Everything Everywhere All at Once sudah bisa disaksikan melalui layanan OTT HBO.