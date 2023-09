Direktur Utama PLN ICON Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi (kanan) bersama Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir (kiri), usai melakukan penandatanganan noa kesepakatan kerjasama untuk wujudkan ekosistem kendaraan listrik di Sumedang, Jawa Barat, Kamis (31/8) malam di Sumedang.

Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik di Jawa Barat, PLN ICON Plus Gandeng Pemkab Sumedang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PLN ICON Plus Subholding Beyond kWh dari PT PLN (Persero), bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Jawa Barat.

Kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan mendukung visi Net Zero Emission 2060.

Penandatangan nota kesepakatan kerjasama ini dilakukan Kamis (31/8) di Sumedang, Jawa Barat oleh Direktur Utama PLN ICON Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir pada rangkaian acara Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat ke-16 yang turut dihadiri Gubernur Jawa Barat, Ridiwan Kamil.

"Untuk mewujudkan hadirnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dibutuhkan kolaborasi semua pihak, seperti yang dilakukan PLN ICON Plus dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang" ujar Direktur Utama PLN ICON Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi, Sabtu (2/9/2023).

"Terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada PLN ICON Plus selama kurang lebih 5 tahun ini. Kolaborasi kami dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang, berhasil menghantarkan Kabupaten Sumedang sebagai Peringkat Satu dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. Banyak pemerintah daerah yang datang ke Sumedang untuk belajar dari kesuksesan implementasi SPBE" tambah Ari.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan harapannya untuk sinergi dengan PLN ICON Plus serta apresiasi kepada PLN ICON Plus atas dukungannya selama ini.

"Saya optimis, jalinan kerjasama dengan PLN ICON Plus akan menjadikan Sumedang sebagai baromoter pemerintah daerah yang komit dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik. Terima kasih juga berkat PLN Icon Plus selama ini yang telah mendukung program Smart City di Sumedang. Berkat jaringan _fiber optic_ dari PLN ICON Plus yang telah menjangkau desa-desa kami, sehingga masyarakat di Sumedang bisa menikmati manfaatnya" ujar Dony.

Dukungan PLN ICON Plus terhadap ekosistem kendaraan listrik ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung transisi energi bersih dan berkelanjutan. PLN ICON Plus terus mencari berbagai cara untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut.