TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu My Universe yang dipopulerkan oleh Coldplay bersama dengan BTS.

My Universe dirilis pertama kali pada tahun 2021 oleh Coldplay dan BTS.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Talking To The Moon - Bruno Mars, Disertai dengan Lirik Lagunya

Baca juga: Chord Gitar First Love - Nikka Costa: Its My First love, What Im Dreamin of

Boy group Korea Selatan, BTS baru saja merilis video klip kolaborasinya dengan Coldplay yang bertajuk My Universe, Kamis (30/9/2021). (Soompi)

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu My Universe - Coldplay feat BTS:



[Intro]



G D

You, you are

A

My universe

G D A D

And I just want to put you first

G D

And you, you are

A

My universe

G D A D

And I



[Verse 1]



G D A

In the night, I lie and look up at you

G D A

When the morning comes, I watch you rise

G D A

There's a paradise they couldn't capture

G D A

That bright infinity inside your eyes



[Pre-Chorus]



G D

Maeil bam nege naraga

A

Kkumiran geotdo ijeun chae

G D

Na useumyeo neoreul manna

A

Never ending for ever, baby



[Chorus]



G D

You, you are

A

My universe

G D A D

And I just want to put you first

G D

And you, you are

A

My universe

G D A D

And you make my world light up inside

[Verse 2]

G D A

Eodumi naegen deo pyeonhaesseotji

G D A

Gireojin geurimja sogeseo (Eyes)

G D A

And they said that we can't be together

G D A

Because, because we come from different sides



[Chorus]



G D

You, you are

A

My universe

G D A D

And I just want to put you first

G D

And you, you are

A

My universe

G D A

And you make my world light up inside



[Post-Chorus]



G D A

My universe

G D A

My universe

G D A

My universe

G D A

You make my world light up inside

D

(Make my world light up inside)



[Bridge]



G D A

Naleul balghyeojuneun geon

Neolan salangeulo su nohajin byeol

G D A

Nae ujuui neon

Tto daleun sesangeul mandeuleo juneun geol

G D A

Neoneun nae byeolija naui ujunikka

Jigeum i silyeondo gyeolgugen jamsinikka

G D A

Neoneun eonjekkajina jigeumcheoleom balggeman bichnajwo

Ulineun neoleul ttala i gin bameul sunoheul



[Pre-Chorus]



G D

Neowa hamkke naraga

A

When I'm without you I'm crazy

G D

Ja eoseo nae soneul jaba

A

We are made of each other, baby



[Chorus]



G D

You, you are

A

My universe

G D A D

And I just want to put you first

G D

And you, you are

A

My universe

G D A

And you make my world light up inside

D

(Make my world light up inside)

[Post-Chorus]

G D A

My universe

G D A

My universe

G D A G D A

My universe (You, you are my universe and I...)

(My universe)



[Outro]



G D A

Ayy!

G D A

Ayy!

G D A

Ayy!

G D A

Ayy!

G D A

Ayy!

G D A

Ayy!





Baca juga: Chord Demi Cinta - Kerispatih: Jujur Aku Tak Kuasa, saat Terakhirku Genggam Tanganmu

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Di Udara - Efek Rumah Kaca: Aku Sering Diancam, Juga Teror Mencekam

Berita lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu

(Tribunnews.com)