Benang Merah Pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri 10 Januari 2023

Oleh: Yulius Setiarto, S.H., M.H.

Advokat, Alumni Fakultas Hukum Gadjah Mada

TRIBUNNERS - Posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) sebagai satu-satunya partai politik (parpol) yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi jantung atensi seluruh parpol di Indonesia, utamanya terkait penentuan koalisi untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, PDI-Perjuangan berhasil meraup 27,05 juta suara sah nasional pada Pemilu 2019 dengan porsi mencapai 19,33 persen dari total suara sah nasional, sehingga menjadi partai dengan perolehan suara terbesar pada pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Oleh karena itu, masyarakat dan elit politik menantikan perayaan HUT ke-50 PDI-Perjuangan, pada 10 Januari 2023, sebagai momentum untuk mengumumkan calon presiden yang akan diusung PDI-Perjuangan.

Namun, sebaliknya momen tersebut dimanfaatkan oleh Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk konsolidasi internal partai, penguatan ideologi, dan pemantapan garis perjuangan partai.

Selanjutnya, dengan menelusuri pidato tersebut, sekurang-kurangnya terdapat lima komponen fundamental yang dapat kita petik dari pidato tersebut, maupun sari pati kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Pertama, sebagai persona sentral di dalam PDI-Perjuangan, kepemimpinan Megawati tidak terlepas dari gagasan Soekarno, ayahanda Megawati, sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia (RI).

Sejatinya gagasan tersebut berintikan dua hal pokok, yakni: pengorganisasian institusi partai yang rapi beralaskan disiplin kader, dan berakar dari pengalaman Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno pada tahun 1927 di masa kolonial Hindia Belanda.

Kombinasi pengorganisasian partai yang rapih dan disiplin kader, lalu digabungkan dengan suka duka dari masa PNI hingga PNI berfusi dengan sejumlah partai lain dan menggunakan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang kemudian bertransformasi sebagai PDI-Perjuangan, telah menjadi modal luhur dalam gerakan sosial dan demokrasi Indonesia, sehingga Indonesia mampu keluar dari cengkeraman rezim otoriter Orde Baru.

Maka, dengan kata lain kondisi ini merupakan amanat utama bagi seluruh kader PDI-Perjuangan.

Kedua, bertolak dari pidato tersebut, terdapat penegasan jati diri dan garis besar perjuangan PDI-Perjuangan, yaitu; sebagai organisasi yang berasal dari akar rumput, dan garis perjuangan yang berintikan organisasi yang mengawal Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebhinekaan Indonesia.

Selanjutnya, jati diri PDI-Perjuangan juga tidak dapat dilepaskan pada konsepsi partai berbasis rakyat kecil atau marhaen yang berakar dari Marhaenisme PNI.

Dalam gambaran Soekarno, marhaen adalah nama yang disematkan untuk semua orang yang miskin ataupun orang kecil, juga suatu sebutan untuk petani, nelayan, sopir, pekerja kecil, penjaga warung, dan pegawai berpangkat rendah (Soekarno, Marhaen, a symbol of the power of the Indonesian people, ed. Feith and Castle, 1957).

Ketiga, di samping penjabaran jati diri dan garis besar perjuangan partai, penekanan PDI-Perjuangan sebagai organisasi kader merupakan aspek mendasar yang ada di dalam pidato politik tersebut.