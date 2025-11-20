Tak Hanya untuk Fleksibilitas, Ini Manfaat Pilates untuk Tubuh!

TRIBUNNEWS.COM – Beberapa tahun terakhir ini, Pilates semakin dikenal oleh berbagai kalangan. Olahraga ini tidak hanya disukai oleh artis atau orang yang senang berolahraga, tetapi juga disambut baik oleh masyarakat umum yang ingin hidup lebih sehat tanpa perlu melakukan latihan yang terlalu berat. Pilates bisa membantu menciptakan keseimbangan antara gerakan tubuh, napas, dan ketenangan pikiran.

Pilates adalah metode latihan yang dikembangkan oleh Joseph Pilates pada awal abad ke-20. Latihan ini berfokus pada penguatan otot inti atau core muscles, yang meliputi area perut, punggung bawah, pinggul, dan panggul. Berbeda dari latihan kekuatan pada umumnya yang mengandalkan beban, Pilates lebih menekankan kontrol gerakan, keseimbangan, serta teknik pernapasan yang selaras.

Pilates bisa dilakukan di atas matras (mat Pilates) maupun dengan alat khusus seperti reformer, yang membantu menjaga stabilitas tubuh selama berlatih. Dengan gerakannya yang lembut dan bertahap, Pilates cocok untuk semua kalangan, termasuk pemula hingga lansia, karena memiliki risiko cedera yang relatif rendah.

Manfaat Pilates untuk Tubuh

Salah satu keunggulan utama Pilates adalah kemampuannya dalam memperbaiki postur tubuh. Bagi banyak orang yang sering duduk lama di depan komputer, Pilates bisa membantu mengurangi rasa sakit pada otot punggung dan leher. Gerakan yang dilakukan secara perlahan membantu otot menjadi lebih fleksibel dan seimbang.

Selain itu, Pilates juga melatih koordinasi tubuh, meningkatkan keseimbangan, serta memperkuat area perut dan punggung bawah yang sering jadi penyebab masalah postur. Penelitian menunjukkan bahwa latihan Pilates secara teratur bisa membantu mengurangi nyeri punggung kronis dan memperbaiki stabilitas tulang belakang.

Menurut Hello Sehat, Pilates tak hanya bermanfaat secara fisik tetapi juga berdampak besar pada kesehatan mental. Setiap sesi mengajarkan kesadaran penuh atau mindfulness, dimana peserta diajak fokus pada pernapasan dan pergerakan tubuh. Aktivitas ini menenangkan sistem saraf, menurunkan stres, serta meningkatkan konsentrasi.

Banyak orang yang melakukan Pilates mengatakan bahwa mereka merasa lebih ringan, lebih fokus, dan lebih bertenaga setelah berolahraga. Saat tubuh bergerak sesuai irama nafas, pikiran pun menjadi tenang, sehingga menciptakan keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Keseimbangan ini sangat penting di tengah kesibukan hidup modern.

Pilates juga bisa diikuti oleh siapa saja, baik laki-laki atau perempuan, orang muda atau orang tua, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Untuk ibu hamil, Pilates bisa membantu memperkuat otot di area panggul dan mempersiapkan tubuh untuk melahirkan. Sementara bagi orang yang bekerja di kantor, latihan ini bisa membantu menjaga postur tubuh dan mencegah rasa sakit akibat duduk terlalu lama.

Kini, banyak studio Pilates bermunculan di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, dengan berbagai kelas. Mulai dari beginner mat class hingga reformer pilates. Bahkan, beberapa tempat menyediakan kelas daring agar peserta bisa berlatih dari rumah dengan panduan instruktur profesional.

Dengan semakin mudahnya mengakses berbagai kelas Pilates, siapa saja kini bisa memulai latihan sesuai dengan kenyamanan dan kemampuan masing-masing. Mulai dari sesi pendek di rumah hingga latihan rutin di studio, setiap langkah kecil tetap memberikan manfaat besar bagi tubuh dan pikiran.

Jadi, tidak ada salahnya memberi waktu pada diri sendiri untuk bergerak, bernafas, dan merasakan kembali keseimbangan tubuh melalui Pilates, karena kesehatan yang baik selalu dimulai dari keputusan sederhana untuk merawat diri.

