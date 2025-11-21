Sedang Trending: dari Pengesahan RKUHAP hingga Gangguan Cloudflare

TRENDING MINGGU INI - Minggu ini, media sosial ramai soal gangguan Cloudflare, patung Soekarno yang patah leher, pengesahan RKUHAP, film Wicked:For Good, dan status tanggap darurat Semeru.

TRIBUNNEWS.COM - Masuk minggu ketiga November 2025, media sosial rame banget dengan berbagai topik seru. Mulai dari berita politik, kejadian viral, sampai hiburan, semuanya jadi bahan obrolan warganet. Supaya enggak ketinggalan, yuk simak rangkumannya di bawah ini!

5 Topik yang Ramai Dibahas Warganet Minggu ini

1. Pengesahan RKUHAP

DPR RI resmi mengesahkan RKUHAP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa (18/11/2025). UU baru ini mencakup 14 pembaruan penting, mulai dari penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi; perlindungan khusus bagi anak, perempuan, disabilitas, dan lansia; hingga mekanisme baru seperti pengakuan bersalah dan pertanggungjawaban pidana korporasi demi peradilan yang lebih cepat dan akuntabel.

Pengesahan RKUHAP ini masih terus ramai dikritik oleh warganet. Alasannya bermacam-macam, salah satunya karena ada pasal yang dianggap bisa membuka ruang penangkapan tanpa prosedur jelas.

2. Patung Soekarno di Indramayu Patah Leher

Patung Presiden Soekarno di Alun-alun Indramayu mengalami kerusakan pada bagian leher setelah tertimpa tenda acara pelantikan PPPK Paruh Waktu yang roboh akibat angin kencang pada Kamis (13/11/2025).

Kondisi patung yang tampak miring ini memicu beragam respons netizen. Kocaknya, ada yang bilang patungnya “salah bantal” dan bahkan “keseleo.” Pemerintah daerah memastikan perbaikan akan segera dilakukan setelah proses identifikasi oleh perajin selesai.

3. Cloudflare Error! X, Canva, hingga ChatGPT Sempat Lumpuh

Cloudflare mengalami pemadaman global pada 18 November 2025, menimbulkan rror di banyak layanan seperti X, ChatGPT, dan Canva.

Katanya sih, gangguan disebabkan oleh lonjakan lalu lintas yang tidak biasa dan kesalahan dalam file konfigurasi internal, bukan serangan siber. Pihak Cloudflare pun mengonfirmasi telah menerapkan perbaikan dan sebagian besar layanan pulih kembali setelah beberapa jam.

4. Wicked: For Good Resmi Tayang di Indonesia

Film Wicked: For Good yang dibintangi oleh Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, dan sederet aktor lainnya resmi tayang di bioskop sejak 19 November 2025.

Disutradarai oleh Jon M. Chu, sekuel ini melanjutkan kisah Wicked (2024) dan kembali mengisahkan perjalanan Elphaba dan Glinda di Negeri Oz.

Yang menarik, bersamaan dengan penayangan film ini di Indonesia, ada instalasi dan spot foto dengan tema Wicked: For Good di Jakarta. Selain nonton filmnya, kamu juga bisa merasakan kemegahan Emerald City yang begitu menawan!

5. Erupsi Gunung Semeru Status Tanggap Darurat

Gunung Semeru berstatus tanggap darurat pada 19-25 November 2025 setelah kembali erupsi dan memuntahkan awan panas sejauh 5,5 km ke arah Besuk Kobokan.

PVMBG mencatat amplitudo puncak 40 mm dengan durasi erupsi hampir 17 menit. Warga di sekitar aliran sungai dan lembah yang berhulu ke puncak Semeru diminta tetap waspada terhadap potensi bahaya lanjutan.

