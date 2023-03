IKAPPI Sebut Pemerintah Tak Ada Upaya Turunkan Harga Komoditas, Bapanas: Tidak Benar

/$Z

Pedagang sedang merapikan cabai Merah Keriting di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.Cabai rawit dibanderol Rp 90 ribu per kilogram di Jakarta dan beberapa daerah lain masih tinggi. Rawit hijau Rp 50 ribu per kilogram, bawang merah Rp 45 ribu per kilogram, dan bawang putih Rp 40 ribu per kilogram untuk kating