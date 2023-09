Komisi III DPR: Peran Polwan di Era Kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Meningkat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melihat, Polwan memiliki peran yang jauh lebih signifikan di tubuh Polri, di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hal itu disampaikannya sekaligus menanggapi penghargaan yang diterima Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dari He For She Award dari International Association of Woman Police (IAWP).

Penghargaan ini diterima Sigit, melalui Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Krishna Murti di sela acara IAWP ke-60 di Auckland, Selandia Baru.

"Kami di Komisi III memang melihat adanya peningkatan peran serta Polwan dalam kinerja Polisi di era kepemimpinan Pak Kapolri saat ini. Meski dari jumlah masih sedikit, yakni hanya 6 persen komposisi polwan dibanding polisi laki-laki, namun saya yakin Pak Kapolri punya komitmen terhadap kesejahteraan gender yang tidak perlu diragukan lagi,” kata Sahroni dalam keterangannya Senin (18/9/2023).

Sahroni menilai, langkah Kapolri dalam mewujudkan kesetaraan gender, telah banyak dibuktikan dengan aksi-aksi nyata.

Satu di antaranya dengan menempatkan Polwan di berbagai jabatan strategis.

Namun meski begitu, Sahroni tetap berharap akan ada lebih banyak Polwan yang menjadi Kapolda ke depannya.

“Langkahnya pun konkret, langsung ditugaskan pada jabatan dan penugasan yang strategis. Banyak yang diutus untuk misi perdamaian dunia, ditempatkan di Densus 88 Antiteror, jadi Kapolres, bahkan yang meraih pangkat Irjen pun ada," ucapnya.

Lebih lanjut, Sahroni berharap agar, Kapolri konsisten untuk mengupayakan kesetaraan akses dan gender di institusi Polri.

Karena Sahroni percaya, Polri memiliki banyak sekali sumber daya manusia (SDM) Polwan yang berprestasi dan berintegritas.

“Jadi saya ingin Pak Kapolri terus konsisten lakukan dobrakan-dobrakan soal kesetaraan ini. Karena saya yakin, kita memiliki banyak sekali Polwan-polwan yang hebat dan mempunyai track record bagus,” tandas Sahroni.